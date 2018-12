ll Gabicce Gradara si si rafforza con l'attaccante Fabbri del Classe e Kone. Simoncelli al Morciano

Sport

Gabicce Mare

07 Dicembre 2018

Il Gabicce Gradara (Promozione) si muove sul mercato. Il colpo grosso è l’attaccante riminese Matteo Fabbri, classe 1995, proveniente dal Classe, club di serie D. Fabbri è cresciuto nel settore giovanile del Cesena dove è arrivato fino alla Primavera, poi ha militato in serie D col Fano, a Santarcangelo in C2, alla Ribelle in D, quindi ha vestito la maglia del Progresso (ha vinto la Coppa Italia) e della Marignanese in Eccellenza (rispettivamente 7 e 6 gol) per poi vincere il campionato di Eccellenza con la Savignanese (30 presenze) e infine accasarsi al Classe. Fabbri si è allenato coi nuovi compagni e domenica nella sfida interna contro il Barbara sarà a disposizione di mister Papini. E’ figlio d’arte: suo padre Enea è stato giocatore di serie D col Riccione e poi allenatore, suo zio Achille ha giocato fino alla serie C con Pavia e Modena.

“Sono molto contento della mia scelta perchè approdo in una società seria i cui dirigenti mi hanno fatto subito un’ottima impressione. Le strutture del Magi sono ottime, conosco mister Papini da avversario, so che mi ha voluto fortemente e questo mi rende orgoglioso – dice Fabbri – Mi avvicino a Rimini, la mia città, e così potrò ultimare al meglio i miei studi universitari: devo conseguire la laurea magistrale in Scienze Statistiche”.

Cosa chiedi a questa nuova esperienza?

“Voglio divertirmi e portare il mio contributo alla causa. Nella mia carriera mi sono sempre messo a disposizione del collettivo e così sarà anche questa volta. Sono una seconda punta, ma posso ricoprire anche quello di attaccante centrale”.

Tesserato anche il centrocampista di origini ivoriane Mamadou Kone, classe 1999, della Savignanese, la scorsa stagione in forza alla Sammaurese. Da un mesetto si allenava con la squadra di Papini. Ha convinto il mister ed è stato tesserato. E’ reduce da un infortunio da cui è pienamente recuperato. Ora dovrà trovare il ritmo partita. Rientra in organico l’attaccante Niccolò Marchetti, classe 1999, assente in questi mesi per motivi di studio

Sul fronte delle partenze, lasciano il Gabicce Gradara Tommaso Travenzoli (classe 1999), che ritorna al Vismara (Seconda categoria) e l’attaccante Luca Simoncelli (classe 1997) ceduto in prestito al Morciano (Promozione Romagna): ad entrambi la società augura una ottima seconda parte di stagione.