Bellaria, Vigili a processo per assenteismo: 'Massima fiducia nella magistratura'

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:43 - 07 Dicembre 2018

E' stato aggiornato al 29 maggio il processo, celebrato con rito abbreviato, al comandante e a due agenti della Polizia Municipale di Bellaria, accusati di truffa, abuso d'ufficio, falso e peculato, al termine di un'indagine della Guardia di Finanza che avrebbe fatto emergere assenteismo degli agenti o l'uso dell'auto di servizio per motivi personali. I consiglieri di maggioranza in una nota manifestano "massima fiducia nel lavoro della magistratura, solidarietà umana e professionale nei confronti delle persone coinvolte", accusando l'opposizione di sciacallaggio politico, nella fattispecie i consiglieri Lombardi e Baldassarri: "Reputiamo grave ed irresponsabile il tentativo di emettere sentenze che nessuno ha ancora scritto: mettendo alla sbarra, consumando processi che avvengono in altre sedi ed emettendo quelle che di fatto sono sentenze".