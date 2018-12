Rimini, treni e autobus: modellini in mostra. Esposti anche biglietti storici

Eventi

Rimini

| 16:28 - 07 Dicembre 2018

L'Associazione Tuttincentro Aps Ets invita grandi e piccini all'esposizione natalizia "Modellismo sotto l'albero", che si terrà sabato 8 dicembre 2018 presso i locali dell'Associazione in Vicolo Santa Chiara 24, a Rimini. Saranno presenti modelli ferroviari e di autobus con proiezione di foto e video dedicati a bus, treni, tram, metro, nonchè una vasta collezione di biglietti, anche storici. Sarà inoltre possibile prenotare una copia dello speciale Calendario di Petronio 2019, realizzato da Federico Hanel, proprietario del bus storico Menarini 201LS ex ATC 608, contenente scatti dedicati a questo speciale veicolo. Come sempre, non mancherà la prova gioco per grandi e piccini, con la possibilità di veder circolare i propri modelli sui circuiti di binari appositamente predisposti.



L'Associazione inoltre darà vita ad un bazar solidale, dove poter acquistare tanti oggetti natalizi con cui decorare l'albero di Natale e la casa in vista delle imminenti Feste.



Modellismo sotto l'Albero, sabato 8 dicembre, orario continuato dalle ore 9.30 alle 19.00. Ingresso libero. Per info: lorenzocelli26@gmail.com