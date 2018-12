DIRETTA TESTUALE Calcio Serie C: Rimini - Albinoleffe LIVE dallo stadio Neri

Sport

Rimini

| 13:25 - 08 Dicembre 2018

RIMINI - ALBINOLEFFE

PARZIALE: 2-2

MARCATORI: Simoncelli (R) al 3', Agnello (A) all'8, Sibilli (A) al 17' p.t.; Guiebre (R) al 6' s.t.

RIMINI (4-2-3-1) Nava, Venrurini (dal 27' p.t. Guiebre, Brighi (dal 33' s.t. Marchetti), Ferrani, Petti; Montanari (dal 33' s.t. Variola), Danso (dal 1' s.t. Alimi); Simoncelli, Candido; Arlotti (dal 21' s.t.Buonaventura); Volpe.

In panchina: Scotti, Buscè, Cicarevic, Cecconi, Cavallari, Battistini, Badjie.

All. Acori.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Coser; Mondonico, Gavazzi (dal 1' s.t. Gusu), Stefanelli; Gelli (dal 33' s.t. Coppola), Agnello, Sbaffo, Giorgione, Ruffini; Kouko, Sibilli (dal 13' s.t. Ravasio).

In panchina: Cortinovis, Micheli, Colombi, Nichetti, Romiz, Mandelli, Coppola.

All. Marcolini.

ARBITRO: Repace di Perugia (Abruzzese di Foggia - Pappagallo di Molfetta).

AMMONITI: Alimi, Candido

NOTE: spettatori 1.823 (1.261 abbonati, 562 paganti)



Inizio gara ore 14.30

Prima dell'avvio osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime di questa notte nel locale di Corinaldo (Ancona).

3': PRIMA AZIONE E RIMINI IN VANTAGGIO! Gol di Simoncelli che finalizza un'azione in velocità partita da Candido e passata dai piedi di Volpe nei panni dell'assist-man.

8': L'Albinoleffe risponde subito: il pareggio arriva con il colpo di testa di Agnello su un cross da sinistra.

10': Clamorosa azione sprecata da Volpe, che Petti era riuscito a mettere davanti al portere Coser anche grazie alla mancata chiusura di Gavazzi, ma l'attaccante biancorosso spreca tutto e scarica sul portiere.

11': Anche dall'altra parte c'è chi spreca ed è Sibilli arrivato a colpire di testa nell'area piccola del Rimini servito ancora una volta dalla sinistra. Palla clamorosamente a lato.

14': Il Rimini soffre tremendamente quando l'Albinolette attacca da sinistra e aancora una volta il colpo di testa di Agnello potrebbe fare male, ma questa volta esce sul palo lungo.

17': L'albinoleffe opera in sorpasso mandando in rete Sibilli con un destro dal limite dell'area piccola in diagonale nella porta spalancata dei biancorossi.

27': Arriva un cambio nel Rimini. Acori richama Venturini in panchina ed inserisce Guiebre.

28': Il Rimini prosegue la sfida con il 3-5-2

35': Tiro diiretto all'angolino basso da parte di Agnello, dal limite dell'area: Nava risponde respingendo in tuffo.

36': Guiebre va via a sinistra e prova un tiro cross che Coser blocca sul primo palo.

39': Simoncelli perde palla a centroarea e tocca a Nava ribattere in corner l'accesa mischia seguente.

45': L'arbitro concede due minuti di recupero nel primo tempo.

47': Candido impegna Coser con un tiro dal limite che il portiere dell'Albinoleffe alza sopra la traversa. E' corner che i biancorossi riescono a battere, ma dopo l'infruttuosa mischia, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi.

1': Secondo cambio nel Rimini: Alimi prende il posto di Danso.

1': Primo cambio nell'Albinoleffe: Gusu prende il posto di Gavazzi

2': Subito un calcio d'angolo per il Rimini, per la chiusura della difesa sull'incursione di Guiebre a destra, ma la retroguardia ospite fa buona guardia e spazza lontano.

3': Corner di Candido per la testa di Ferrani che chiama Coser alla parata ravvicinata.

6': GUIEBRE RIMETTE IN PARTITA IL RIMINI! Il 2-2 firmato di destro di controbalzo sulla sponda di Volpe.

9': Ammonito Alimi.

13': Nell'Albinoleffe entra Ravasio per Sibilli.

14': Agnello di destro dal limite manda la sfera non lontano dal palo alla destra di Nava.

18': Ammonito Candido.

20': L'Albinoleffe colpisce la traversa con un tiro di Gelli dal limte destro dell'area

21': Cambio nel Rimin: entra Buonaventura per Arlotti.

24': Ancora Gelli protagonista con un bolide che sfiora il palo.

31': Ci prova anche Giorgione da centroarea: Nava si fa trovare pronto, anche se non blocca e libera con l'aiuto della difesa.

33': Nuova sostituzione tra gli ospiti: esce Gelli ed entra Coppola.

33': Doppio cambio nel Rimini: esce Brighi per Marchetti ed esce Montanari, al suo posto Variola.