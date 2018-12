Metalmeccanici della Cgil a congresso a Riccione: attenzione a migranti ed esclusi

Attualità

Riccione

| 15:57 - 07 Dicembre 2018

I metalmeccanici della Cgil vanno a congresso dal 12 al 15 dicembre al Palacongressi di Riccione, rilanciando la "Fiom per l'uguaglianza". E' il 27/o congresso nazionale della Fiom-Cgil, che sarà aperto alle 14.30 dalla relazione della segretaria Francesca Re David, alla quale sono affidate anche le conclusioni di sabato 15. Al mattino del 12 sarà inoltre presentata la ricerca "Fca, il mestiere dell'auto", che ha coinvolto 10.000 lavoratori in 54 stabilimenti (annunciato tra gli altri Maurizio Landini). L'intervento della segretaria della Cgil, Susanna Camusso, è invece in programma per il pomeriggio del 14 dicembre. Il congresso Fiom è annunciato con una nota "contro ogni logica corporativa e nel tentativo di allargare la coalizione delle lavoratrici e dei lavoratori anche a chi ne è escluso, a partire dalla condizione di vita e di lavoro dei migranti ancora oggi privati dello ius soli e del diritto di voto, in un momento in cui con il Dl Sicurezza di Salvini, divenuto legge, si andranno a limitare fortemente le forme di protezione umanitaria, l'accoglienza e l'inclusione sociale".