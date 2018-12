Cacche di cane vicino la scuola, bambini costretti allo slalom. Segnalazione a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 15:50 - 07 Dicembre 2018

Nonostante svariate campagne di sensibilizzazione, i padroni "sporcaccioni" di cani continuano a lasciare sparse per i marciapiedi le deiezioni dei propri amici a quattro zampe. È di oggi la segnalazione, giunta attraverso il nostro numero Whatsapp 3478809485, di un cittadino che lamenta la presenza continua di feci a Villaggio Argentina frazione di Misano Adriatico.

Il lettore ci ha inviato una foto esplicativa, aggiungendo che i bimbi mentre vanno a scuola fanno ogni mattina lo slalom per evitare di calpestare gli escrementi degli amici a quattrozampe. "A volte senza accorgersi entrano in aula con le scarpe sporche, con rischi igienici che ben conosciamo. I cani portati a spasso sono ormai numerosi nella frazione - spiega - e purtoppo sono aumentati i padroni maleducati che, con disinvoltura, non si degnano di raccogliere gli escrementi del proprio cane facendola diventare una normale consuetudine. Probabilmente a causa di mancanza di controlli e sanzioni da parte di chi sarebbe preposto, - conclude il lettore - tutto questo va a discapito degli ormai rassegnati civili cittadini e di centinaia di bambini che frequentano le scuole di infanzia della nota frazione."