Mercatini, presepi e luminarie: si 'accendono' gli eventi del Natale. Ecco cosa fare questo week-end

Eventi

Rimini

| 15:17 - 07 Dicembre 2018

Siamo entrati nel pieno del clima natalizio, con la sua atmosfera calda e avvolgente, tra mercatini, alberi addobbati e presepi per tutti i gusti. Non mancano infatti gli appuntamenti al cinema e al teatro e le immancabili discoteche della riviera. Se volete organizzarvi ecco qualche idee per passare al meglio questo week-end.







APPUNTAMENTI DI NATALE





Riparte a Rimini l’avventura dell’Ice Village 2018-2019, quest’anno la manifestazione si divide, il PRESEPE DI SABBIA verrà realizzato all’interno del bagno 3-4 sul Lungomare Tintori al Turquoise Beach Club, Rimini dove verrà allestita una struttura più grande della precedente 900 MQ. circa in modo da realizzare un Presepe di Sabbia ancora più grande ove il visitatore possa camminare in mezzo alle sculture, fianco a fianco con i personaggi del Presepe, come stesse camminando nella sua città, nel proprio Borgo.





Adiacente al Presepe un suggestivo Mercatino di Artigianato fatto a mano con prodotti tipici del Natale. Ed è proprio da Rimini che prende spunto il Presepe di Sabbia 2018-2019, il cui tema “ La Vita è un Opera d’Arte “ viene ambientato in un piccolo paese sulle rive dell’Adriatico. QUI tutte le info.





Sarà un grande show di musica e luci quello che accompagnerà l’accensione dell’albero di Natale di Riccione Ice Carpet. Dopo l’inaugurazione della pista e del villaggio, l’apertura della Casetta di Babbo Natale, è in arrivo un altro appuntamento che accenderà il week-end dell’Immacolata.Sabato 8 dicembre, a partire dalle 17.00, il ponte sul portocanale di viale Dante sarà il palcoscenico di uno evento unico. QUI tutte le info.





Natale è alle porte e i parchi Costa Edutainment in Romagna cominciano a far festa dall’8 e 9 dicembre, con ingresso gratuito per tutti i bambini che portano una pallina dell’albero di Natale a Italia in Miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica.

Presepi sommersi, laboratori per bambini, cascate di luce, delfini aiutanti di Babbo Natale e suggestive cartoline invernali, ecco le proposte dei tre parchi per i giorni più festosi dell’anno. QUI tutti gli appuntamenti.





Sabato 8 dicembre è una data da cerchiare sul calendario di Bellaria Igea Marina, con alcune importanti inaugurazioni che, di fatto, aprono la programmazione natalizia di eventi 2018/2019.Alle 10.00 aprirà ufficialmente i battenti il grande parco giochi natalizio che, fino a inizio gennaio, animerà piazza Matteotti e viale Paolo Guidi, per il divertimento di famiglie e bambini. QUI tutte le info.





Tanti eventi quest'anno durante il periodo natalizio a Coriano. Appuntamenti per tutti a cominciare dagli spettacoli per famiglie e bambini a Teatro Corte la domenica pomeriggio alle 16.30 (9 e 17 dicembre), inoltre sabato 6 gennaio alle ore 16.30 spettacolo e apertura della maxi calza della Befana. Il Mercatino delle strenne con il villaggio di Babbo Natale e l' accensione dell'albero si svolgerà sabato 8 dicembre in piazza don Minzoni dalle ore 10 fino a sera con ingresso libero. QUI tutti gli appuntamenti.





Dallo street food agli artisti di strada, dal teatro ai mercatini dell’artigianato, dallo shopping ai concerti, senza dimenticare naturalmente la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza del Popolo. E’ il Natale di Morciano di Romagna, ricco di sorprese ed eventi per grandi e piccini. Il vero cuore pulsante sarà in piazza del Popolo, dove fino al 6 gennaio prossimo tornerà la pista di pattinaggio sul ghiaccio che tanto successo aveva riscosso nella passata edizione. QUI tutte le info.





Con l'arrivo delle festività natalizie San Leo si veste a festa e propone un ricco calendario di eventi con usica, animazioni e luci accenderanno San Leo in un’atmosfera suggestiva ed emozionante, cornice ideale nella quale famiglie, giovani e i più piccoli potranno ritrovarsi camminando accanto alla bellezza dei monumenti del Centro Storico dominato dalla Fortezza Rinascimentale e godere nel contempo delle tante opportunità tra cultura, tradizione e divertimento offerte dal “Natale a San Leo”, a partire dall’8 Dicembre 2018, sino al 6 Gennaio 2019.





ENOGASTRONOMIA E MANIFESTAZIONI





Cicloturismo per far conoscere Pergola, uno de I Borghi più belli d’Italia, e le sue eccellenze enogastronomiche. In occasione della nona edizione della CioccoVisciola di Natale, la festa del cioccolato, visciolato e tartufo bianco pregiato, in programma il 7, 8, 9 dicembre nella città in provincia di Pesaro Urbino, l’Asd Bike Therapy e l’amministrazione comunale organizzato la quarta CioccoPedalata al sapore di visciola e cioccolato. QUI tutte le info.





Tornano le serate dedicate ai ‘Legumi Fuori Campo’, i ceci e le lenticchie di San Sisto in trasferta dall’entroterra al mare, proposti in menù completi, abbinati alla carne o al pesce, a prezzo promozionale. QUI tutti gli eventi.





Sarà un Ponte dell’Immacolata fiabesco in Emilia Romagna dove torna la festa “Oh che bel castello”, con 20 manieri aperti al pubblico, da Piacenza a Rimini, e tante attività: degustazioni e merende principesche in saloni addobbati a festa, visite guidate a camminamenti di ronda e antiche prigioni, escursioni in barca nei fossati che circondano i castelli, feste ispirate alle principesse di ghiaccio, laboratori creativi per bambini. QUI tutte le info.





CINEMA E TEATRO





Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) venerdì 7 dicembre alle ore 18 la sala riminese propone nella stagione Opera Live la tradizionale diretta con il Teatro alla Scala di Milano per l’opera inaugurale della stagione: in programma Attila di Verdi con la direzione musicale di Riccardo Chailly, per la regia di Davide Livermore con Ildar Abdrazakov, Saioa Hernandez, Simone Piazzola, Fabio Sartori, Francesco Pittari e Gianluca Buratto. QUI tutte le info.





Nuovo evento nelle sale Giometti di Riccione con ospite in sala sabato 8 dicembre alle ore 20:30 il regista Valerio Mastandrea e l’attrice Chiara Martegiani per la presentazione del film Ride. Alla fine della proiezione Daniele Gualdi intervisterà gli ospiti e modererà il dibattito e le domande da parte del pubblico. QUI tutte le info.





Zimmer Frei. La Romagna dei dialetti in riviera , è un progetto a cura di Citta Teatro,realizzato con il contributo dell’Ibcdella Regione. Sabato 8 dicembre ore 21 all’Hotel Select (terrazza sky bar dalle ore 19.30), in via Gramsci 89, andrà in scena La Custode. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria . Informazioni e prenotazioni : Francesca Airaudo – Città Teatro cell. 335 6693569, e mail Sito web Città Teatro





Venerdì 7 e sabato 8 dicembre alle ore 21,15 al Teatro Corte di Coriano doppio appuntamento con Cantami O Diva della Compagnia Fratelli di Taglia. Sul palco gli attori della compagnia, Daniele Dainelli e Giovanni Ferma che hanno “interpretata” l’Iliade di Omero seguendo le tracce della riscrittura di “Omero, Iliade” Alessandro Baricco e la bellissima traduzione in prosa di Maria Grazia Ciani con “Iliade”.





DISCOTECHE





Il venerdì è rigorosamente "Chalet Byblos": il rifugio più glamour del week-end si animerà con show Restaurant & Disco con Terrazza Lounge e narghilè: questo week-end “I Love Formentera - a pic of summer”. Dj set con Roberto Milani, Paolino e Ale Neri.





È tempo di grande musica al Satellite Rimini. Venerdì 7 dicembre la grande musica di Dave Orlando.





La discoteca Altromondo Studios di Rimini venerdì una One Night di pura musica live: sul palco della discoteca si esibirà uno dei più grandi rap italiani, Sfera Ebbasta.





Sabato 8 dicembre continuano le sorprese al Bradipop Rimini. Nella discoteca più alternativa di Rimini arrivano i Meganoidi in un magico tour alla scoperta dei loro più grandi successi.