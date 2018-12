Attualità

San Leo

| 15:00 - 07 Dicembre 2018

Il borgo è stato premiato per l'impegno turistico e culturale espresso e sviluppato in questi anni. La cerimonia si é svolta presso la Sala Koch di Palazzo Madama. Il prestigioso riconoscimento è arrivato in seguito alla candidatura del Comune al concorso “100 mete d’Italia” indetto dal Gruppo Editoriale Dell’Anna con il patrocinio del Senato della Repubblica, Anci, ministero dei Beni Culturali, ministero delle Risorse agricole e forestali, ministero dello Sviluppo economico, ministero dell’Ambiente, il ministero delle Politiche sociali e diversi altri enti come Federturismo.



San Leo, unico comune in Provincia di Rimini, è stato premiato per l’impegno turistico e culturale espresso e sviluppato in questi anni; altri comuni romagnoli premiati sono Cervia, Galeata, Castrocaro.



«Un riconoscimento che ci rende orgogliosi», dice il sindaco Mauro Guerra, presente alla cerimonia, «un ulteriore riconoscimento alla bellezza della nostra città e all’impegno che in questi anni l’amministrazione ha profuso a favore della diffusione della cultura e del turismo ancorato alla millenaria e prestigiosa storia di San Leo”



Anche nel prossimo week end, infatti, sarà possibile vivere le suggestioni di San Leo, in un’atmosfera natalizia, con un apposito programma:



Sabato 8 Dicembre

Fortezza, ore 15.30

San Leo tra architetture e prigioni

Visita guidata per immergersi nella storia di San Leo e scoprirne i protagonisti.



Centro Storico, ore 16.00

Accensione delle luci natalizie



Teatro del Palazzo Mediceo, ore 17.30

Appunti musicali

Musiche di Ludovico Einaudi, John Williams e Alessandro Pari. Al pianoforte Alessandro Pari,

al violoncello Elisa Lazzarini.



Domenica 9 Dicembre

Fortezza, ore 11.00

I Montefeltro: la nascita di una dinastia

Visita guidata per immergersi nella storia di San Leo

e scoprirne i protagonisti.



Fortezza, ore 14.30 e ore 16.00

La Regina dei ghiacci

Visita guidata in compagnia della Regina dei ghiacci alla scoperta della favola più fredda di tutti i tempi e delle leggende della Fortezza di San Leo.



Fortezza, torrione, dalle 14.00 alle 17.30

Laboratorio “Officina del Ghiaccio”.

Cristalli di argilla. Laboratorio creativo con uso di argilla bianca. I partecipanti avranno la possibilità di creare decorazioni ispirandosi al ghiaccio ed ai fiocchi di neve.

Lunedì 10 Dicembre

Teatro del Palazzo Mediceo, ore 18.00

Concerto degli Auguri

A cura dei ragazzi della Scuola Media "A. Battelli"

di Pietracuta.