Ruba cuffie auricolari da un supermercato, arrestato senegalese

| 14:13 - 07 Dicembre 2018

Con l'inizio delle festività natalizie sono stati intensificati i controlli operati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Rimini, su disposizione del Comandante, Colonnello Giuseppe Sportelli. A Rimini, i Carabinieri guidati dal capitano Sabato Landi, effettueranno anche pattugliamenti a piedi, concentrando la loro attenzione sugli istituti bancari, sui negozi e anche sulle Chiese, gremite di fedeli per le celebrazioni eucaristiche del periodo.

Nel corso dei controlli, giovedì pomeriggio, un 26enne senegalese, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per furto aggravato. Entrato all'interno di un centro commerciale della città, in un frangente in cui era solo nel reparto dei prodotti informatici, ha rubato cinque confezioni di cuffie auricolari, togliendo l'anti-taccheggio e nascondendo il 'bottino' in uno zaino. E' stato però visto dal personale addetto alla sicurezza, che ha allertato i Carabinieri. L'arresto del 26enne è stato convalidato in Tribunale: il giovane è stato condannato a 6 mesi di reclusione e a 200 euro di multa, pena sospesa, in più è stato disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.