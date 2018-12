Calcio D, la Savignanese si rafforza con la punta Noschese e il centrocampsta Amedeo Ballardini

Sport

Savignano sul rubicone

| 13:55 - 07 Dicembre 2018

La Savignanese si rafforza con due giocatori di assoluto valore come Michael Noschese (foto copertina) e Amedeo Erik Ballardin (foto gallery) provenienti entrambi dal Classe. Michael, classe 1991, è una punta di notevole spessore, avendo militato nelle fila di Avellino, Ravenna (per ben tre stagioni vincendo il campionato di Promozione), Sammaurese, Derthona (ottima stagione in serie D con 31 gare e 6 reti), Progresso e, appunto, Classe, dove aveva già segnato in questa stagione nel girone D di Serie D.

Amedeo Erik, figlio del celebre allenatore di serie A Davide Ballardini, è un centrocampista italo-svedese (la madre Anna Rydberg proviene infatti dalla nazione scandinava). Mediano dotato di notevole fisicità e stazza, dopo il settore giovanile del Cesena, ha vestito in C le casacche di Santarcangelo (debutto tra i professionisti) e Lucchese, passando poi al Ghivizzano Borgo in D, prima di ritornare in rossonero alla Lucchese, raggiungere a Ravenna il fratello Elia (nel 2017-18) e iniziare l'attuale annata nel club biancorosso.