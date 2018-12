Rimini, l'effetto 'Neri' per superare l'Albinoleffe. Acori: 'è uno scontro diretto, Guiebre in panchina'

Sport

Rimini

| 14:36 - 07 Dicembre 2018

Dopo le due sconfitte in trasferta contro Fano e Ternana, il Rimini Calcio si affida all'effetto Romeo Neri per tornare alla vittoria. L'avversario sarà l'Albinoleffe, squadra che naviga nei bassifondi della classifica. I precedenti sono leggermente favorevoli al Rimini: 1 vittoria su 4 gare giocate, 3 pareggi, 3 reti del Rimini e 2 dell'Albinoleffe. Leonardo Acori non potrà disporre di Bandini, uscito infortunato dalla gara di Terni, mentre Viti è alle prese con l'influenza. Sarà invece tra i convocati Guiebre, che partirà però dalla panchina. Pronto a giocare dal primo minuto Scott Arlotti. Il giovane attaccante riminese sarà schierato con Simoncelli e Candido alle spalle di un centravanti, con Volpe in vantaggio su Buonaventura. A centrocampo cerca spazio Alimi, mentre in difesa tornerà Venturini, lasciato a riposo con la Ternana. Nel file audio le parole di Leonardo Acori durante la conferenza stampa di presentazione dell'incontro di sabato (ore 14.30).