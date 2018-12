A Morciano nel weekend le vie del centro si animano con 'Vivi il Natale'

Attualità

Morciano di Romagna

| 13:12 - 07 Dicembre 2018

Nelle vie del centro di Morciano di Romagna si respira già aria di Natale. Nel weekend che sta per arrivare l’intero paese si illuminerà a festa con ‘Vivi il Natale’, evento promosso dal consorzio di commercianti ‘Commerciamo’ in collaborazione con Comune e Promo-D. Per due giorni, dalle 10 alle 20, morcianesi e visitatori troveranno ad accoglierli il tradizionale mercatino dedicato alla vendita di prodotti tipici natalizi, dell’artigianato e dell’enogastronomia. Domenica, a partire dalle 15, a Morciano arriverà invece il ludobus ‘Legnogiocando’: giochi in legno per il divertimento di bambini, genitori e nonni. I negozi del centro di Morciano saranno aperti e pronti ad accogliere i clienti in cerca di regali da mettere sotto l’albero. Non mancherà, naturalmente, la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, fiore all’occhiello della centralissima piazza del Popolo, che già lo scorso fine settimana ha calamitato a Morciano tantissime persone desiderose di cimentarsi in fantastiche evoluzioni sui pattini. Riflettori puntati, infine, sul Jingle Bells Baby Park in piazza Risorgimento: giostre e attrazioni che faranno sicuramente felici i più piccoli.