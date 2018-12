Anziani maltrattati in casa di riposo, consigliere Sensoli (m5s) chiede controlli rigorosi

Attualità

Rimini

| 13:10 - 07 Dicembre 2018

“L’ennesimo caso di maltrattamenti all’interno di una casa di riposo per anziani è la dimostrazione che servono controlli più capillari da parte di Regione e Ausl su queste strutture. Ciò che le indagini degli inquirenti hanno rivelato sul caso di Villa Franca a Rimini è davvero inaccettabile”. È questo il commento di Raffaella Sensoli, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’indagine che ha portato all’arresto di quattro persone per maltrattamenti nei confronti di persone anziane in una casa di riposo di Rimini. “Si tratta di un episodio gravissimo, purtroppo l’ennesimo che si verifica non solo a Rimini ma sull’intero territorio regionale – spiega Raffaella Sensoli – Ovviamente il primo pensiero va agli anziani che sono stati oggetto delle violenze e alle loro famiglie. A loro va la nostra più totale vicinanza e solidarietà. Come abbiamo sostenuto in più di un’occasione, Regione e AUSL devono effettuare controlli più rigorosi su queste strutture. L'invecchiamento della popolazione porterà ad aver bisogno nei prossimi anni di maggiori servizi per gli anziani. Non possiamo permettere che succedano situazioni simili. Se i figli sono il nostro futuro, i nonni sono la nostra memoria. Vanno accuditi e rispettati non solo come persone ma anche come depositari della nostra storia" conclude Raffaella Sensoli.