Risorge l'Azzurra, storico ristorante riccionese: ecco come si chiamerà, le novità

Attualità

Riccione

| 13:04 - 07 Dicembre 2018

Dalla cucina “stellata” della Guida Michelin a quella dell’antica tradizione romagnola. Questa è la nuova scommessa di Maurizio Signorini e della sua nuova Hosteriazzurra (piazzale Azzarita 2, Riccione) che si apre ad un nuovo progetto di ristorazione “del mare”. Con un nuovo format e nuove proposte in cucina. Un intervento che ha richiesto oltre quattro mesi di lavori, dando vita ad un locale completamente rinnovato con un’ambiente che riporta ed esalta le emozioni del mare di Riccione e con una spiccata attenzione anche ai più piccoli dettagli, a partire da una cucina sobria e gustosa.





LE PAROLE DEL PATRON MAURIZIO SIGNORINI. “In questa nuova avventura proporremo sia piatti di tradizione che di innovazione il tutto ovviamente in una cucina adeguata al futuro, che guarda alla qualità”. Importanti le novità. A partire dal cambio del nome, che vuole dare il segno più tangibile di questo nuovo percorso. Hosteriazzurra, racchiude in sé il patrimonio di grande cucina gourmet che per molti anni ha accompagnato la storia della ristorazione riccionese e la nuova idea di Signorini di aprirsi con un bistrot alla tradizione romagnola con piatti in cui spiccano la semplicità e il gusto del fare cucina in Riviera. Una scommessa che ha il sapore di un “ritorno a casa”, ossia dentro le atmosfere di un ristorante sempre più riccionese che ha saputo negli anni conquistare un posto nel panorama della grande ristorazione italiana. Una sfida che diventa anche un traguardo ambizioso che ha suscitato in Maurizio Signorini il desiderio di dare vita a questo progetto che oltre al restyling degli interni del ristorante ha coinvolto anche una forte spinta sull’aspetto prettamente culinario. Un segnale concreto che anche a Riccione si può fare turismo enogastronomico di alto livello e cucina tradizionale.