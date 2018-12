San Giovanni festeggia il Natale con la Fiera di Santa Lucia: quattro giorni di festa con un ricco programma

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 12:46 - 07 Dicembre 2018

Il Natale del Granaio dei Malatesta ha tradizionalmente inizio a San Giovanni in Marignano con la fiera dedicata alla Santa protettrice della vista, che quest’anno celebra la sua 953^ edizione. Quest’anno il tradizionale mercato sarà articolato in 4 giornate, da giovedì 13 a domenica 16 dicembre, che vedranno la partecipazione di circa 60 bancarelle tra fiera, dolciumi, oggettistica da regalo, hobbysti, svuotamento cantine, prodotti da esposizione, macchine, tutte dislocate nel centro storico di San Giovanni in Marignano.







IL VILLAGGIO DEGLI ELFI. Moltissimi eventi faranno poi da cornice al mercato: Il Villaggio degli Elfi a cura di Pro Loco diventa Ristoro degli Elfi con tantissime proposte di creatività, golosità e divertimento per grandi e piccini! In compagnia dei coloratissimi Elfi di Natale, durante i giorni della fiera, sarà possibile visitare l’Ufficio Postale, la Biblioteca, partecipare a laboratori creativi e gustare tante specialità: l’Elisir, la Cioccocialda, i pop corn, lo zucchero filato. Due gli eventi speciali: l’addobbo dell’albero per tutti i bimbi marignanesi, in programma il 13 dicembre dalle ore 14.30 con gli addobbi realizzati sul posto dai volontari della Biblioteca o a cura degli Istituti Comprensivi marignanesi, e la favola musicale con Diana ed il Corpo Bandistico di San Giovanni, in programma sabato 15 dalle ore 15.00.







PROFUMI E SAPORI IN GALLERIA. Anche la Galleria Marignano proporrà tantissime dolcezze con "Profumi e sapori in galleria": ciambelle, biscotti artigianali e la vera piada sfogliata della nonna, torrone artigianale prodotto dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero Ipssar Savioli, zucchero filato, caldarroste e vin brulè (solo nelle giornate di sabato e domenica). E poi...Mercatino di Natale, Angolo di scambio librario, con l’accompagnamento del Duo Nostalgia, i cantastorie della Romagna. Il progetto è a cura di Scuolinfesta, in collaborazione con le Nonne del Centro Ricreativo “l'Amicizia” e con l'Istituto Ipssar Savioli di Riccione. Tantissimi saranno poi gli eventi teatrali, musicali, i concerti e gli incontri che si svolgeranno nei luoghi simbolo di San Giovanni, Teatro comunale, Sala del Consiglio, Chiesa di Santa Lucia e San Pietro a cura dell’Associazionismo marignanese, con eventi che partiranno dal 13 dicembre ma continueranno per tutto il periodo natalizio fino alla Festa dell’Epifania.







FANTANATALE. Non mancherà poi il concorso FantanNatale 2018, la festa delle meraviglie di San Giovanni in Marignano”. Grande novità di questa edizione, che vede ancora una volta attivarsi la proficua collaborazione tra Amministrazione comunale e Associazione commercianti “Il Granaio dei Malatesta”, è l’introduzione dei premi smart, per sviluppare una comunicazione più innovativa e digitale e raggiungere un pubblico più ampio, coinvolgendo anche molti giovani.

Verrà anche addobbata una vetrina virtuale con tutte le attività dell’Associazionismo ed un'innovativa campagna social network. Il desiderio è quello di superare le 50mila cartoline distribuite con il concorso della scorsa edizione, record rispetto alle annualità precedenti. Il FantanNatale, che avrà inizio dall’8 dicembre, è anticipato in Piazza da una grande scenografia, già installata, che permette alle persone di scattare selfie da condividere e pubblicare con #fantanatale2018. Le modalità di partecipazione al concorso saranno le stesse degli anni scorsi. Tutti coloro che effettueranno acquisti presso i punti vendita aderenti alla manifestazione, nel periodo 8 dicembre 2018 - 3 gennaio 2019, riceveranno le cartoline per poter partecipare al Concorso. L’Associazione, nata nel 2002 con lo scopo di valorizzare il commercio nel centro storico, conta ad oggi oltre 40 associati, ed un investimento, per il concorso natalizio, raddoppiato rispetto allo scorso anno, di circa 20.000,00 € complessivi. Quest’anno infatti l’Associazione commerciale, oltre a dare vita al tradizionale concorso Fantanatale in versione rinnovata, ha anche provveduto a realizzare le luminarie natalizie del centro storico ed il pannello fotografico posto all’ingresso del borgo. Questo è possibile grazie al contributo dei commercianti associati e a quello del Comune, che compartecipa alla spesa.







IL COMMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE. L’Amministrazione Morelli punta alla vera essenza del Natale, partendo dalla condivisione con le realtà territoriali. La ricca proposta di eventi e di iniziative è stata curata e valorizzata dalla collaborazione tra Assessorato alle Attività Economiche e Assessorato alla Cultura, Associazionismo, Servizi Sociali, Attività Economiche del centro e Pubblica Istruzione.

“Abbiamo appurato - affermano all’unisono il vice sindaco Michela Bertuccioli e l’Assessore Nicola Gabellini – che l’intreccio e la sinergia tra commercio ed associazionismo locale, con il coordinamento dell'Amministrazione comunale, porta a risultati più entusiasmanti e di valore. Negli ultimi anni si è assistito ad un evidente e sorprendente aumento delle proposte natalizie e della loro qualità, ma anche varietà. Il Natale di San Giovanni in Marignano sarà quest'anno un Natale artigianale, condiviso con il territorio e con un importante richiamo alla tradizione. Le iniziative programmate mirano infatti a valorizzare i momenti di condivisione, coinvolgere il tessuto sociale ed economico, nonchè promuovere la riflessione su temi sociali collettivi, ricoprire le emozioni del periodo natalizio, valorizzare la tradizione dei mestieri, dei sapori e dei riti religiosi. Chi verrà a trovarci potrà scoprire un’atmosfera intensa in cui già dall'ambientazione si respira un clima di festa, dove le scenografie rimandano all’artigianato, alla produzione con materiali di recupero, alla cura del dettaglio, al ritorno alla tradizione. Ci auguriamo di poter condividere questa atmosfera e le nostre proposte natalizie con tutti voi. Vi aspettiamo in particolare nelle giornate dell'Antica Fiera di Santa Lucia”.