Basket C femminile, la Renauto corsara anche a Cervia

Sport

Rimini

| 10:00 - 07 Dicembre 2018

La RenAuto di coach Pier Filippo Rossi torna anche da Cervia col referto rosa (54-66, parziali: 11-18; 14-18; 8-16; 21-14) e fa sei su sei in campionato, mantenendo così la vetta solitaria della classifica.

Fatta eccezione per i primissimi minuti, giocati senza troppa intensità, le rosanero non trovano grossi ostacoli e non appena stringono in difesa guadagnano margine; in attacco, poi, Cervia lascia giocare senza aggredire e così anche alla voce "punti segnati" le cose si mettono bene fin dal primo quarto.

Nella terza frazione il margine tocca anche i 24 punti di scarto e davvero non c'è più partita, se non per definire nella forma il risultato.

"Quando difendiamo per davvero le altre squadre fanno fatica - commenta coach Rossi -: non siamo partite benissimo, ma appena prese le misure abbiamo allungato e il punteggio sarebbe potuto essere anche più ampio, se non fossimo state un po' leziose in certe situazioni d'attacco. Cervia ha un paio di giocatrici di livello, ma grazie alla difesa non abbiamo mai realmente sofferto. A parte tutto sono molto contento, è la sesta vittoria in fila, la squadra sta lavorando bene".

La RenAuto tornerà in campo a Ferrara mercoledì 12 dicembre dicembre, alle ore 21.15, per il match con la Vis.

Hellas Basket-HAPPY BASKET 54-66

Happy Basket: Novelli 11, Nanni 9, La Forgia 2, Palmisano 23, Palmisani 4, Tosi, Renzi 4, Farinello, Varlamova 9, Poplawska Li., Poplawska La. 2, Lazzarini A. 2. All. Rossi.