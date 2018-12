Volley femminile, la U18 Ke Car del Riviera Volley alla Final Six: battuto il Viserba 3-1

Sport

Rimini

| 08:53 - 07 Dicembre 2018

Con la vittoria in rimonta contro il Viserba Volley per 3-1 (19-25 25-22 25-16 25-22), la Under 18 del Riviera Volley targata Ke Car si aggiudica con una giornata di anticipo l'accesso alla Poule A del campionato U18 territoriale che la vedrà a partire da gennaio competere per agguantare le semifinali.

Alla squadra riminese contenderanno l'obbiettivo le già qualificate Romagna In Volley Cesena e Cattolica Volley ed il quasi qualificato BVolley. Gli ultimi due posti sono al momento invece in bilico fra più squadre.

La partita, dopo un inizio equilibrato, ha visto prevalere nel primo set le giovani viserbesi. Il Riviera rialza la testa nel secondo set, che prima domina e poi porta a casa con qualche affanno. Benissimo e senza storia il terzo set che completa il ribaltamento nel conteggio dei set. Inatteso black out all'inizio del 4° set (2-11) proprio quando si pensava ad una veloce conclusione della partita, ma la squafdra di Nanni non molla e con una esaltante rimonta chiude i conti.



Kecar Riviera Volley Rimini: Ariano 0, Moras 2, Magi 4, Forlani 3, Piomboni 11, Morelli 3, Pellegrini 1, Semprini Cesari 17, Pederboni (K) 5, Fattori 9, Aglio 9, Evangelisti (L) 0, N.E. Salgado. All, Nanni