Una lotteria per supportare la Protezione civile di Pennabilli

Attualità

Pennabilli

| 08:37 - 07 Dicembre 2018

Torna anche per il 2018 la tradizionale lotteria del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Pennabilli. Un modo simpatico e concreto per sostenere il lavoro dei volontari e dare una mano anche alle popolazioni terremotate di Marche ed Umbria. Tutti i premi messi in palio sono prodotti tipici acquistati dai produttori colpiti dal sisma del 2016. Il ricavato permetterà di acquistare e curare le attrezzature necessarie per il lavoro quotidiano dei volontari. Il biglietto costa 5 euro e permette di concorrere alla vincita di prosciutto di Norcia, confetture, olio, vini passiti, grappa al tartufo e tante altre prelibatezze umbro-marchigiane. L'estrazione si terrà sabato 5 gennaio. Per l'acquisto dei biglietti ci si può rivolgere direttamente ai volontari o contattare il gruppo tramite la pagina Facebook.