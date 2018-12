Inquinamento, anche a Riccione le misure emergenziali di Arpae: stop ai veicoli diesel Euro 4

Attualità

Riccione

| 06:38 - 07 Dicembre 2018

In relazione al superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10 per 3 giorni consecutivi nel Comune di Riccione si comunica che, entrano in vigore automaticamente, da domani venerdì 7 dicembre e fino al giorno di controllo successivo incluso previsto per lunedì 10 dicembre, le seguenti misure emergenziali:

ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 a tutti i veicoli diesel EURO 4;

divieto, in tutto il territorio comunale, di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’art. 290, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

obbligo, in tutto il territorio comunale, di ridurre le temperature di almeno un grado centrigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali);

divieto di combustione all’aperto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d’artificio, etc..), anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumoli di residui vegetali bruciati in loco;

obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in sosta;

divieto, di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

Il testo integrale dell'Ordinanza Sindacale, con le tipologie di autoveicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione, i veicoli oggetto di deroga, nonché i tratti di strada esclusi dalle limitazioni, è pubblicato sul sito del Comune di Riccione a questo link.