Ryanair lancia la nuova rotta da Rimini a Cracovia, in programma due voli settimanali

Attualità

Rimini

| 17:56 - 06 Dicembre 2018

Ryanair, la compagnia aerea No.1 in Europa, ha annunciato giovedì 6 dicembre la nuova rotta da Rimini a Cracovia, con una frequenza di due voli a settimana e operativa da aprile 2019. Una crescita della programmazione di Ryanair da Rimini per l’estate 2019, che offrirà 4 tratte in totale, tra cui le 2 nuove rotte per Cracovia e Budapest.



Visitatori e clienti di Rimini possono approfittare di tariffe ancora più basse e usufruire delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better” tra cui: Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva – una tariffa da € 25 per il bagaglio da 20kg – una tariffa da € 8 per il bagaglio da 10kg. Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%. “Try Somewhere New” – la piattaforma di contenuti di viaggio del sito Ryanair.com



Per festeggiare, Ryanair ha messo in vendita posti da Rimini a partire da €23,99, per viaggiare ad aprile 2019, disponibili solo sul sito Ryanair.com fino alla mezzanotte di sabato (8 dicembre).