Dà fuoco ad allestimento natalizio in piazza Cavour davanti al Comune, denunciato

Cronaca

Rimini

| 17:20 - 06 Dicembre 2018

Identificato e denunciato dalla Polizia per incendio doloso, l'uomo che ieri sera ha dato fuoco ad uno degli allestimenti natalizi posti in piazza Cavour, davanti al Municipio di Rimini. Si tratta di un 54enne originario di Campobasso già conosciuto dalle forze dell'ordine e arrestato la scorsa estate per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri sera, passando in bicicletta l'uomo è stato ripreso dalla telecamere del Comune dare fuco ad una delle tende apposte sulle strutture natalizie. Dopo aver spruzzato del liquido infiammabile ha preso un accendino lanciandolo sulla tenda per poi allontanarsi in sella alla bici. Questo pomeriggio, una Volante ha rintracciato il molisano mentre passava in una via del centro. Identificato è stato denunciato a piede libero per incendio doloso e conseguente danneggiamento di struttura pubblica.