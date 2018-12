Rimini Calcio, scatta la prevendita per l'Albinoleffe di sabato al Neri. Il programma delle giovanili

Sport

Rimini

| 17:00 - 06 Dicembre 2018





E’ attiva la prevendita per l’incontro Rimini-Albinoleffe, in programma sabato 8 dicembre con fischio d’inizio alle ore 14.30. I tagliandi possono essere acquistati nei seguenti punti vendita del circuito GO2 attivi in provincia di Rimini:

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656)

Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santarcangelo (0541.623818)

Sabato il botteghino del “Romeo Neri” sarà aperto dalle 10 alle 14.45.

Si rammenta che è necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun tagliando.

Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare file ai botteghini.

Anche al botteghino del “Romeo Neri”, sino a un’ora dall’inizio della gara, i tagliandi saranno maggiorati della quota relativa ai diritti.



GIOVANILI BIANCOROSSE Si comincia venerdì alle 14.30, con l'anticipo che vedrà impegnata la Berretti di mister Giordano Cinquetti nel derby sul campo della Vis Pesaro.

Sabato sarà la volta dei baby biancorossi, la formazione Under 13 di mister Alessio Serafini di scena a Sassuolo.

Tre le sfide in programma domenica. Alle ore 11 l'Under 14 di mister Massimo Finotti andrà a far visita alla Pro Piacenza. Alle 14.30, a Fosso Ghiaia, l'Under 17 di mister Lele Vanni recupererà il match con il Ravenna non disputatosi due settimane fa per impraticabilità del campo mentre a San Vito, alla medesima ora, l'Under 16 di mister Manuel Amati ospiterà i parigrado del Ravenna.



Fine settimana di riposo per l'Under 15 di mister Matteo D'Agostino.



Sergio Cingolani - Ufficio stampa Rimini F. C.