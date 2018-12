Boccette A2, per il Perla 1 Riccione un pareggio che rallenta la fuga

Sport

Rimini

| 16:52 - 06 Dicembre 2018



Nella quattordicesima giornata del campionato Regionale A2 girone Sud Perla Verde Riccione 1 ancora un pari che ne rallenta la fuga e Bussecchio 2 si riavvicina, Pippo Team Taverna Verde fa suo lo scontro per il podio contro i rivali del Tullo Games Mercedes Gatteo ora quarti, Pizzeria Auriga Latino Rimini torna a vincere ma i posti di vertice per ora sono un sogno, Time Out Martorano la compagine dei pareggi, Autodemolizioni Bertozzi Gattolino periodo nero deve cercare di invertire il trend negativo.

Tabellini

Perla Verde Riccione 1 – Circolo Sport Ravenna 3 – 3 (p.t. 1-2) P. Barbanti e A. Sani contro C. Federici e V. Albicocco 74-80, S. Quieti c M. Vassura 99-103, M. Manduchi e A. donati c M. Melandri e D. Lelli 80-34, A. Andruccioli c C. Lombardi 100-48, P. Felici c M. Garavini 89-100, M. Pritelli c R. Melandri 104-70.

Bussecchio Forlì 2 – Pinarella Cervia 5 – 1 (p.t. 3-0) G. Bonoli e L. Capriotti c M. Giannini e M. Mordenti 82-45, M. Merloni c S. Neri 109-46, E. Lolli e M. Ferrini c D. Muccioli e L. Gardini 80-45, E. Vanni c F. Venturi 109-99, G. Marzoli c A. Zoffoli 85-102, G. Fabbri c F. Guiducci 101-92.

Tullo Games Mercedes G. – Pippo Team Taverna Verde Forlì 2 – 4 (p.t. 2-1) M. Tavone e R. Moriconi c A. Lapi e R. Ricci 86-77, E. Matteini c P. Corvucci 101-92,

Y. Corbelli e L. Vaenti c G. Cicognani e G. De Simone 62-80, S. Tamburini c C. Fabbri 95-100, P. Zafferani c L. Bandini 90-100, M. Zamagna c F. Petrini 72-105.

Branzolino FC – Time Out Martorano 3 – 3 (p.t. 2-1) M. Zanzani e A. Giunchi c R. Moro e A. Ricci 84-46, M. Valbonesi c S. Sirri 44-104,

E. Samorì e R. Rustignoli c A. Alessandri e D. Daltri 82-38, D. Tisselli c M. Tumedei 45-100, G. Casadei c M. Valzania 27-100, F. Bagnolini c G. Barducci 102-58.

Autodemolizioni Bertozzi Gattolino – Bussecchio 1 2 – 4 (p.t. 2-1) L. Golinucci e R. Mazzoni c A. Sansovini e J. Iridi 69-85, M. Lombardi c Y. Comandini 103-55, S. Zavalloni e M. Lucchi c E. Corticchia e G. Angelicchio 90-58, R. Valbonesi c S. Morelli 40-105, C. Missiroli c F. Cimatti 65-109, GL. Bianchini c M. Stipcevich 52-100.

Settecrociari Cesena – Pizzeria Auriga Latino Rimini 2 – 4 (p.t. 2-1) Pavolucci e R. Balzani c L. De Carolis e R. Ciavatta 78-80, L. Pazzagli c A. Muccioli 101-80, C. Fabbri e V. Zanfini c S. Bagli e A. Buldrini 84-67, M. Borgini c GL. Lisi 86-100, O. Bianchi c A. Ricci 98-100, D. Brighi c R. Zanotti 72-100.

Asioli Forlì – Perla Verde Riccione 2 4 – 2 (p.t. 2-1) M. Masotti e A. Orlati c C. Ugolini e M. Bianchi 44-86, R. Paterna c P. Cau 100-45, M. Boccali e S. Foschi c Q. Ricci M. Caldari 80-62, G. Morgagni c A. Santoro 101-66, P. Valeriani c A. Nicolini 100-99, M. boccali c R. Padoan 82-104.

Bar Europa Ravenna – Sport San Vittore 3 – 3 (p.t. 1-2) PG. Alessandrini e M. Gallamini c M. Rossi e D. Prati 66-80, A. Taroni c C. Caminati 101-83, R. Righi e C. Minardi c D. Magalotti e GL. Ranieri 50-80, D. Orioli c P. Ercolani 101-60, N. Baroncini c J. Mazzesi 68-100, M. Buonguerrieri c A. Ruffilli 110-72.

Sergio Podgora Rimini – President Ronco 2 – 4 (p.t. 1-2) S. Lettoli e G. Santolini c A. Samorì e S. Stagnani 80-71, A. Minotti c L. Belluzzo 47-100, P. Mussoni e A. Tamburini c S. Tagliaferri e M. Magnani 62-80, G. Bronzetti c GL. Turci 108-99, G. Menghi c F. Colinelli 59-101, R. Varliero c G. Forcellini 98-104.

Classifica Perla Verde Riccione 1 punti 36, Bussecchio Forlì 2 punti 33, Pippo Team Taverna Verde Forlì punti 30, Tullo Games Mercedes G. punti 27, Pizzeria Auriga Latino Rimini punti 23, Bussecchio 1 e Time Out Martorano punti 22, Sport San Vittore punti 18, President Ronco, Branzolino FC e Circolo Sport Ravenna punti 17, Perla Verde Riccione 2 punti 16, Asioli Forlì punti 15, Bar Europa Ravenna punti 14, Pinarella Cervia punti 12, Autodemolizioni Bertozzi Gattolino Cesena punti 11, Settecrociari Cesena punti 6, Sergio Podgora Rimini punti 5.