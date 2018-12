Presidente della Provincia Santi eletto vice dell'Unione regionale delle province

Attualità

Rimini

| 16:25 - 06 Dicembre 2018

Il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi è stato eletto oggi a Bologna vicepresidente dell'Upi della Regione Emilia-Romagna.

E' la prima volta di un riminese ai vertici dell'Upi regionale.

Il Direttivo Regionale UPI ha eletto presidente Giandomenico Tomei, presidente della Provincia di Modena.

L'Upi, come noto, è l'associazione che tiene insieme a livello regionale le otto province dell'Emilia-Romagna e a livello nazionale le 93 province italiane, occupandosi di promuovere le istanze locali nei confronti della Regione e presso il Parlamento e il Governo.

“Una bella soddisfazione – ha dichiarato Santi - ma soprattutto un incarico di grande responsabilità in una fase in cui le Province, che il referendum del 2016 ha salvato, devono riacquistare quel ruolo fondamentale per garantire ai Comuni e a tutta la comunità provinciale programmazione, infrastrutture e servizi all’altezza.”



Nella foto Santi con Tomei.