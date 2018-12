CioccoVisciola di Natale, anche una pedalata per conoscere i borghi e le eccellenze di Pergola

Eventi

| 16:05 - 06 Dicembre 2018

Cicloturismo per far conoscere Pergola, uno de I Borghi più belli d’Italia, e le sue eccellenze enogastronomiche. In occasione della nona edizione della CioccoVisciola di Natale, la festa del cioccolato, visciolato e tartufo bianco pregiato, in programma il 7, 8, 9 dicembre nella città in provincia di Pesaro Urbino, l’Asd Bike Therapy e l’amministrazione comunale organizzato la quarta CioccoPedalata al sapore di visciola e cioccolato. L’appuntamento è per domenica 9 dicembre: tra colline e borghi alla scoperta delle bellezze e dei sapori della città di Pergola. «Un tour enogastronomico sulle vie del visciolato – spiegano il presidente Emanuele Ercolani e il vice Luca Castratori – per promuovere e valorizzare Pergola, le sue bellezze paesaggistiche e storico-artistiche, e i suoi tanti prodotti tipici squisiti. Dopo il successo della cicloturistica organizzata per la Fiera Nazionale del Tartufo, proponiamo la ‘CioccoPedalata’ che per gli amanti della bicicletta sarà un’occasione speciale per ammirare Pergola a 360 gradi in un modo diverso, originale e stimolante. Ricordiamo che sono disponibili guide sia per mountain bike che strada e c’è la possibilità di pernottamento e noleggio biciclette». Il ritrovo alle 8.30 in piazza Brodolini. Le iscrizioni fino alle 9.45 presso i portici comunali, lungo Corso Matteotti. La partenza alle 10 davanti al Municipio. Al termine Pasta Party. Due i percorsi: giro corto di 14 km circa (adatto a tutti), lungo di circa 28 km, entrambi accompagnati. L'iscrizione comprende: numerosi ristori lungo il percorso con degustazioni dei prodotti locali e specialità del territorio, pasta party. Per ulteriori informazioni: 329.4248013.



Sport protagonista anche sabato 8 con la terza podistica ‘CorriPergola’. Il ritrovoalle 8 in piazza Brodolini. Alle 8.45 gare giovanili, alle 9 chiusura iscrizione singoli, alle 9.30 partenza e arrivo corse lungo corso Matteotti (davanti al Palazzo Comunale). Due le distanze: gara podistica competitiva e non competitiva Km 11,4 - D+300 (Percorso misto collinare intorno alla città di Pergola); Camminata/Nordic Walking Km 7 (Percorso composto da un unico giro intorno alla città di Pergola). Iscrizioni: iscrizionicorripergola@gmail.com.







In audio intervista al sindaco di Pergola, Francesco Baldelli.