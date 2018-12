Jovanotti torna a Rimini: un grande concerto in spiaggia, ma non solo. Ecco il Jova Beach Party

Eventi

Rimini

| 13:38 - 06 Dicembre 2018

A Rimini torna Jovanotti, con un nuovo format di concerto: Jova Beach Party.

“E’ una visione che ho maturato lungo tutto l’arco di oltre 35 anni di musica e di performance live, partendo da una consolle arrivando fino all’ultimo tour", ha spiegato l'artista.

Dopo 67 palazzetti gremiti con oltre 560 mila spettatori, Jovanotti ha inventato una nuova formula per trasformare un concerto in una grande giornata in cui le emozioni, la musica, il ballo e il divertimento, siano il centro di tutto. “Già durante i miei ultimi show si rafforzava in me il bisogno di tenere insieme diversi linguaggi in un format unico che risultasse fluido, e allo stesso tempo sentivo che poteva esserci qualcosa in più, di diverso, e di più eccitante ancora", rimarca Jovanotti.

Il Jova Beach Party sarà diverso in ogni data. Lorenzo Jovanotti sarà in consolle, canterà con la band, ci saranno diversi ospiti nazionali e internazionali. Si prospetta un evento innovativo, una megafesta sulla spiaggia con un "hardware" sonoro e visivo stupefacente.





A Rimini il Jova Beach Party arriverà il 10 luglio nella spiaggia di Rimini Terme.