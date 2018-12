The Student Beach al Beky Bay, la spiaggia per i più giovani premiata da Confcommercio

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:23 - 06 Dicembre 2018

Va al Beky Bay di Bellaria – Igea Marina il premio 2018 del SILB – Confcommercio della provincia di Rimini. Il locale del divertimento sulla spiaggia si aggiudica la targa dell’Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento di Ballo e di Spettacolo territoriale con la motivazione di “avere innovato il modello di intrattenimento con il format “The Student Beach” che segna un nuovo modo di vivere la spiaggia di giorno e di notte. Eventi, musica, giochi e iniziative a misura di ragazzo in una lunga e divertente ricreazione estiva”.

Gianni Indino, presidente di Confcommercio e del SILB della provincia di Rimini ha consegnato la targa questa mattina ai giovani imprenditori Daniele De Donatis e Samuele Fantini, spiegando che “il SILB ha scelto di premiare il Beky Bay perché negli ultimi anni ha saputo convogliare il divertimento dei più giovani su un territorio come quello di Bellaria – Igea Marina in cui questo tipo di offerta era venuta meno. Numerose, innovative e molto partecipate tutte le serate e le giornate organizzate: il Baky Bay ha fatto da catalizzatore per i giovani turisti, valorizzando l’intero territorio di Bellaria”.

“Ringraziamo tutto il SILB e il presidente Indino per questo riconoscimento che ci rende orgogliosi – dicono De Donatis e Fantini -. Abbiamo iniziato a progettare The Student Beach un anno fa dopo un tavolo del SILB in cui era stata sottolineata l’importanza di proporre divertimento ai giovani anche di giorno. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti da questo format e della grande visibilità che hanno portato, permettendoci di fare arrivare il Beky Bay sui media nazionali con servizi sui principali Tg di Rai e Mediaset e più di 13milioni di visualizzazioni sui social network”.





Nella foto la consegna della targa avvenuta questa mattina. Da sinistra: Samuele Fantini, il presidente SILB – Confcommercio Gianni Indino e Daniele De Donatis