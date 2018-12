La truffa del finto avvocato: chiedono 4500 euro ad anziana di Santarcangelo, lei non ci casca

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:17 - 06 Dicembre 2018

Una caso di tentata truffata del finto avvocato si è verificato a Santarcangelo di Romagna. E' stato il figlio 60enne di un'anziana a raccontare i fatti su una pagina Facebook dedicata alla città clementina. Secondo quanto raccontato dall'uomo, che nel pomeriggio farà denuncia ai Carabinieri, la madre ha ricevuto la telefonata di un uomo che si è spacciato per avvocato, usando peraltro il cognome di un avvocato realmente esistente, avvisandola che il figlio aveva provocato un grave incidente e che servivano 4500 euro per evitargli conseguenze giudiziarie. Nonostante il finto avvocato abbia usato il vero soprannome dell'uomo, la madre di questi non è caduta nel tranello. Il finto avvocato ha cercato di ricontattarla più volte telefonicamente, ma senza riuscire nels uo intento.