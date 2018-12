Marignanese, festa di Natale per 250 baby calciatori e un'importante iniziativa benefica

Sport

San Giovanni in Marignano

| 12:26 - 06 Dicembre 2018

Come da tradizione è tempo di festeggiare il Natale in casa Marignanese con la grande festa del settore giovanile in programma quest’anno in due serate il 10 e 11 dicembre nella Sala del Centro Sociale (ex Dancing).

A partire dalle 19.30 tutte le squadre giallo blu (dai piccoli 2013 fino agli Allievi), tecnici, dirigenti, collaboratori e genitori saranno protagonisti di due serate di festa, musica e sorprese: lunedì 10 dicembre i ragazzi dal 2007 fino al 2002, la sera successiva i baby dal 2008 al 2013.

Saranno presenti in tutto 250 bambini/ragazzi del settore giovanile, un numero record per la società gialloblu cresciuta esponenzialmente in questi anni; tutti i giocatori saranno in divisa e accompagnati dai rispettivi mister, per festeggiare tutti insieme il Natale e una prima parte di stagione più che positiva per la società del presidente Cervellieri.

Sarà presente anche una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale per portare il suo saluto e lasciare un messaggio ai ragazzi della storica società calcistica gialloblu che la prossima estate ha in serbo una grande novità per tutti i suoi tesserati e non solo: una collaborazione e un camp con una delle più importanti società calcistiche a livello europeo.

La serata sarà anche l’occasione per il lancio di una importante iniziativa benefica: a tutti i tesserati la Marignanese farà un piccolo dono acquistato dall’Associazione Aid4Mada, il cui ricavato sarà utilizzato dalla Onlus per la costruzione di pozzi d’acqua in Madagascar; un modo per ricordare a tutti i ragazzi che ci sono coetanei molto più sfortunati e che tutti, nel loro piccolo, possono fare qualcosa per aiutarli.