La Prima del Teatro alla Scala di Milano venerdì 7 in diretta al Cinema Tiberio di Rimini

| 12:14 - 06 Dicembre 2018

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) venerdì 7 dicembre alle ore 18 (biglietti interi € 12, ridotti € 10, comprensivo di buffet nell’intervallo) la sala riminese propone nella stagione Opera Live la tradizionale diretta con il Teatro alla Scala di Milano per l’opera inaugurale della stagione: in programma Attila di Verdi con la direzione musicale di Riccardo Chailly, per la regia di Davide Livermore con Ildar Abdrazakov, Saioa Hernandez, Simone Piazzola, Fabio Sartori, Francesco Pittari e Gianluca Buratto.

Il 7 dicembre torna verdiano con Attila, nona opera del compositore andata in scena al Teatro La Fenice nel 1846. Il Direttore Musicale Riccardo Chailly approfondisce la lettura delle opere del giovane Verdi dopo aver inaugurato la Stagione 2015/2016 con Giovanna d’Arco, che vide la luce nel 1845, e prosegue con il regista Davide Livermore una collaborazione che alla Scala ha già avuto un esito felice con Don Pasquale di Donizetti. Con Livermore tornano gli scenografi dello Studio Giò Forma, garanzia di equilibrio tra eleganza visuale e innovazione tecnologica, e il costumista Gianluca Falaschi. Un’opera complessa in cui Verdi sperimenta nuovi percorsi tra ambientazione storica, impatto spettacolare, squarci psicologici e incertezze morali.

Protagonista è Ildar Abdrazakov, basso di riferimento in questi anni, mentre la difficile parte di Odabella è affidata a Saioa Hernández, che debutta alla Scala dopo una rapida ascesa tra le più interessanti voci emergenti. Foresto ha lo squillo sicuro di Fabio Sartori, mentre nella parte di Ezio torna George Petean.