Valerio Mastandrea e Chiara Martegiani ospiti del Cinepalace per presentare il film 'Ride'

Attualità

Riccione

| 11:50 - 06 Dicembre 2018

Nuovo evento nelle sale Giometti di Riccione con ospite in sala sabato 8 dicembre alle ore 20:30 il regista Valerio Mastandrea e l’attrice Chiara Martegiani per la presentazione del film Ride. Alla fine della proiezione Daniele Gualdi intervisterà gli ospiti e modererà il dibattito e le domande da parte del pubblico.

Valerio e Chiara saluteranno nella stessa serata anche il pubblico che esce dallo spettacolo precedente delle 18:30.



Un film dedicato a chi resta. Confronta melanconicamente una giovane donna con la perdita della sua giovinezza e del suo amore, la prepara a vivere veramente, a fare della morte che arriva improvvisa l'incessante condizione della sua sopravvivenza.



Ride è un film drammatico diretto e co-sceneggiato da Valerio Mastandrea



Carolina (Chiara Martegiani ) è vedova da una settimana e non riesce a piangere. Seduta sul divano, assorta in cucina, in piedi alla finestra, scava alla ricerca delle lacrime che tutti si aspettano da lei. Anche Bruno, il figlio di pochi anni che sul terrazzo di casa 'mette in scena' i funerali del genitore. Nessuno, nemmeno il padre e il fratello di Mario Secondari, giovane operaio morto in fabbrica, sembra riuscire a fare i conti col lutto. Tra un occhio nero e una nuvola carica di pioggia, Carolina farà i conti con l'assenza.