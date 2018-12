Natale nei parchi della Riviera riminese, ecco il ricco calendario degli eventi

Eventi

Rimini

06 Dicembre 2018

Natale è alle porte e i parchi Costa Edutainment in Romagna cominciano a far festa dall’8 e 9 dicembre, con ingresso gratuito per tutti i bambini che portano una pallina dell’albero di Natale a Italia in Miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica.

Presepi sommersi, laboratori per bambini, cascate di luce, delfini aiuntanti di Babbo Natale e suggestive cartoline invernali, ecco le proposte dei tre parchi per i giorni più festosi dell’anno:

ACQUARIO DI CATTOLICA: PRESEPI SOMMERSI, INCONTRI STRAORDINARI E BOTTEGA DEL NATALE



All’Acquario di Cattolica è un Natale di festa! Torna la Rassegna dei Presepi d’arte sommersi nelle vasche fra migliaia di pesci attinie e stelle marine che regalano un colpo d’occhio mozzafiato per un simbolo del Natale italiano. Gli appassionati di Presepi non potranno mancare la galleria di Natività d’arte ambientate sotto il mare, realizzate da maestri artigiani dalle capitali della maiolica italiana come Maria Cristina Sintoni, Matilde Randi,e Laura Silvagni, da Faenza (RA), Guastaveglie di Deruta (PG), la famiglia Ferrigno di San Gregorio Armeno (NA), Romano Dini di Montevarchi (AR) e maestri del territorio come il grande Anselmo Giardini, con Roberta Bagli e Giorgio Giulianelli di Riccione (RN), la compianta Katiuscia Capitani di Saludecio (RN), Ugo Foschi di Gradara (PU).



Un mare di emozioni negli Incontri straordinari dietro le quinte, fra i segreti del rettilario, trasformandosi in piccoli veterinari e chiacchierando a tu per tu con sub nella Barriera corallina, nei luoghi non visibili al pubblico. Dal 29 al 31 dicembre e il 1 gennaio, tornano i laboratori creativi riservati ai bambini tra i 4 e gli 11 anni e tutti i giorni, da non perdere gli appuntamenti con le cibature di pinguini, squali, lontre e trigoni: in compagnia degli esperti e dei biologi.



Atmosfera natalizia anche nel percorso Viola, con una visita guidata alle 17 alla ricerca dei misteri degli abissi, abitati da creature delle profondità, fra realtà e leggenda.



Calendario

L’Acquario di Cattolica è aperto l’8 dicembre, ogni domenica di dicembre, e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2019, dalle ore 9:30 alle ore 18:30 (chiusura casse alle 16:30). Tutti i percorsi sono al coperto.

Info: 0541 8371 – www.acquariodicattolica.it





OLTREMARE: A RICCIONE LA LAGUNA DI BABBO NATALE SI “ACCENDE” DI MAGIA



E’ la luce la protagonista della festa, nei giorni 8 e il 9 dicembre, e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2019 dell’emozionante programma di Oltremare, il Family Experience Park di Riccione. Luce che fa capolino nella Laguna dei Delfini più grande d’Europa, dove nuotano Ulisse, Mia, Pelé e gli altri tursiopi nel doppio appuntamento ‘Delfini - lo Spettacolo della Natura’ (ma si incontreranno anche dei protagonisti speciali, nel Christmas Show del 31 dicembre e del 1° gennaio e poi ancora il 5 e il 6 gennaio 2019). Luce ancora nei grande falò della piazza centrale, nei giochi di luce, nella colossale pallina dell’albero di Natale che sarà visibile anche di notte da tutto il circondario. Diventano ambasciatori del Natale i rapaci del Mulino del Gufo, ovvero falchi, poiane e gufi in volo libero, per approdare poi alla Fattoria, con i suoi simpatici protagonisti, fino all’Area Australia Experience “casa” dei wallaby, piccoli marsupiali australiani,



Non mancheranno i laboratori creativi per bambini, accanto all’albero di Natale, per creare candele natalizie e biglietti di auguri (nelle giornate 29/30/31 dicembre). All’Oltremare Theatre ci sarà poi una gradita novità il ricco calendario di capolavori dell’animazione per bambini, proiettati su uno degli schermi più grandi d’Italia. E se qualcuno vuole mettere sotto l’albero un regalo originale, perché non pensare ai programmi interattivi di Oltremare: “Addestratore per un giorno”, “Incontra il delfino”, “Falconiere per un giorno” “Incontra i rapaci” e “Incontra il tuo cane” sono appuntamenti su prenotazione che trasformeranno qualsiasi Natale in esperienza indimenticabile.



Calendario

Oltremare è aperto l’8 e il 9 dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2019, dalle 10:00 alle 18:00, anche in caso di pioggia.

Info: 0541.4271 - www.oltremare.org





ITALIA IN MINIATURA: SOTTO L’ALBERO C’E’ UN NATALE “CON I FIOCCHI” E ATMOSFERE DA CARTOLINA



A Rimini, ai piedi dell’albero di Italia in Miniatura si stende uno sconfinato paese incantato: è la nostra bella Italia, dalle Alpi alle Isole, raccontata da oltre 270 miniature di monumenti, chiese e palazzi, ambientati fra 5000 veri alberi in miniatura. Nel parco tematico le principali piazze italiane si vestiranno a festa tra un gioco di prospettive e cartoline natalizie, monumenti infiocchettati e alberini di Natale scintillanti.

Tra bellezza e architetture del nostro Paese, che ha il numero di siti Unesco più alto al mondo, e di parte dell’Europa, è un piacere passeggiare e fermarsi ad osservare ogni scorcio. Per divertirsi davvero ci sono poi le attrazioni del parco, dove si esplora navigando per Venezia in scala 1:5, percorrendo in trenino i capitoli della fiaba di Pinocchio, diventando esperti di fisica nel il Luna Park della Scienza, esplorando l’universo di giochi, scivoli e palline colorate del Play Mart, provando il brivido dell’altezza della Torre Panoramica o tuffandosi fra gli effetti speciali dell’adrenalinico CineMagia7D, il tutto in una suggestiva ambientazione natalizia.



Calendario

Italia in Miniatura sarà aperta l’8 dicembre, ogni domenica di dicembre, e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2019 dalle 9.30 alle 16.30 (le casse chiudono alle 15)

Info: 0541.736736 - www.italiainminiatura.com





PROMOZIONE DI NATALE: PORTA UNA PALLINA ED ENTRI GRATIS



Ingresso gratuito per tutti i bimbi, da 100 a 140 cm che portano una pallina di Natale (se accompagnati da due adulti paganti tariffa intera alle casse) a partire da 8 e 9 dicembre e per tutti i giorni di apertura dei singoli parchi, fino al 6 gennaio 2019. Promozione non cumulabile con altre iniziative.