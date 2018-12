Applausi al Cinema Fulgor per l'anteprima 'Viaggio Fellini-Zavoli-Rimini'

Attualità

Rimini

| 11:32 - 06 Dicembre 2018

Una serata davvero emozionate quella vissuta dal numeroso pubblico che mercoledì sera ha riempito la Sala Federico del Cinema Fulgor di Rimini: il regista e l'autore della docu-intervista a Sergio Zavoli hanno presentato in prima assoluta alcuni "spezzoni" del documentario d'autore "Il Confidente dei Sogni, Zavoli e Fellini Storia di un'Amicizia", un progetto "work in progress" che raccoglie i ricordi del grande giornalista Rai, scrittore e politico, riminese d'adozione, indissolubilmente legati alla sua profonda amicizia con Federico Fellini e alla città di Rimini. Il regista Mirco Rocchi ha mostrato alcuni degli originali e affascinanti "disegni animati" dal lui realizzati che accompagneranno i racconti di Zavoli nel corso della docu-intervista. A seguire è stato proiettato il toccante documen tario "In morte di Federico Fellini" che Sergio Zavoli ha realizzato nel 1993. Gianfranco Miro Gori, studioso e scrittore di storia e critica del cinema, autore della docu-intervista a Zavoli, ha introdotto gli ospiti della serata, a partire dal Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, che ha saputo raccontare con parole cariche di emozione l'atmosfera di grande pathos che si è respirata durante tutto l'evento, e che a sua volta ha ricevuto parole di grande apprezzamento da parte dello stesso Zavoli, profondamente colpito dalla "rinascita" culturale ed artistica che sta avvenendo in questi ultimi anni nella sua amata città. Toccanti anche gli interventi di Francesca Fabbri Fellini, Rosita Copioli, Piero Meldini e l'attore Giampiero Pizzol che ha letto alcuni brani dal racconto "Ritorno a Rimini" di Sergio Zavoli. L'evento è inserito nel programma della rassegna che il Comune di Rimini dedica ai 100 anni del famoso regista riminese "Verso il 2020 - Cento Anni di Fellini", che ha preso il via il 4 ottobre e proseguirà fino al 3 gennaio 2019.



"Il Confidente dei Sogni", la docu-intervista di Gianfranco Miro Gori a Sergio Zavoli accompagnata dai disegni animati di Mirco Rocchi, ha lanciato proprio mercoledì sera la raccolta fondi per il raggiungimento del budget necessario al completamento del progetto sulla piattaforma di Crowdfunding Produzioni dal Basso.