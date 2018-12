Anche a Rimini le Stelle di Natale Ail, da 30 anni nelle piazze cittadine contro la leucemia

Attualità

Rimini

| 11:29 - 06 Dicembre 2018

Le Stelle di Natale AIL compiono trent'anni. Il 7, 8 e 9 dicembre torna, in 4.800 piazze italiane, l'iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e resa possibile dall'impegno di migliaia di volontari che offriranno una piantina natalizia a chi verserà un contributo minimo di 12 euro.

Nella nostra provincia sarà possibile acquistare le Stelle di Natale in diversi punti a: Bellaria, Cattolica, Cerasolo, Coriano, Morciano di Romagna, Mulazzano, Ospedaletto di Coriano, Riccione, Rimini, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torre Pedrera, Verucchio e Villa Verucchio.

Non solo le Stelle... ci sono anche altri doni di Natale, come l'Abete di Cioccolato, i Cuori di Natale, le Palline di Natale ed i Bracciali AIL Cruciani, che si possono ordinare chiamando il numero 0541 705058 oppure scrivendo una mail all'indirizzo riminiail@gmail.com.

I fondi raccolti in provincia saranno impiegati da RiminiAIL per: finanziare la Ricerca; potenziare il servizio di Assistenza Domiciliare per adulti e di Assistenza Psicopedagogica Domiciliare per bambini; supportare il Centro di Ematologia presso l'Ospedale di Rimini.