Inizia il Natale a Bellaria Igea Marina, sabato inaugurazione eventi, parco giochi e presepe di sabbia

| 10:59 - 06 Dicembre 2018

Sabato 8 dicembre è una data da cerchiare sul calendario di Bellaria Igea Marina, con alcune importanti inaugurazioni che, di fatto, aprono la programmazione natalizia di eventi 2018/2019.

Alle 10.00 aprirà ufficialmente i battenti il grande parco giochi natalizio che, fino a inizio gennaio, animerà piazza Matteotti e viale Paolo Guidi, per il divertimento di famiglie e bambini. Tra le attrazioni presenti, tutte a ingresso libero, la tradizionale pista dei roller e la casa di Babbo Natale con il villaggio degli elfi, ma anche le novità di questa edizione, a partire dalla pista bumper cars e dalla realtà virtuale che farà vivere un magico viaggio su slitta.

Orari di apertura: il villaggio sarà aperto i giorni 8, 9, 15, 16 dicembre e tutti i giorni dal 22 dicembre al 6 gennaio, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; dal 10 al 14 dicembre e dal 17 al 21 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00.

Sabato sarà giornata di inaugurazioni per le tante rappresentazioni della Natività realizzate in ogni angolo di Bellaria Igea Marina, tra cui i tradizionali presepi nei tini: un percorso alla scoperta delle magiche atmosfere dei presepi allestiti nei tini dalle scuole, dalle parrocchie, dalle associazioni della città e da singoli cittadini, il tutto impreziosito dal lavoro di vivaisti, fioristi e artisti locali.

Giunge inoltre alla decima edizione il grande presepe di sabbia allestito sul lungomare di Igea Marina (Bagno 78), con le opere dei catalani Sergi Ramirez e Montserrat Cuesta, della polacca Slawa Borecki e dei russi Nikolay Thorkov e Tatiana Thorkova. Cento tonnellate di sabbia e quindici giorni di duro lavoro trascorsi a pressare la sabbia umida, un grande esempio di utilizzo di materiale “povero” che grazie alle mani di sapienti artisti diventa uno spettacolo ormai diventato tradizione.

Orari di apertura del presepe di sabbia: l’inaugurazione avverrà questo sabato alle 14.30, poi sarà visitabile il 9, 15 e 16 dicembre, tutti i giorni dal 22 dicembre al 6 gennaio ed infine il 12 e 13 gennaio, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30; nelle altre giornate sarà possibile visitare il presepe su prenotazione (335.5387484).

Nel cuore dell’Isola dei Platani, all’angolo tra viale Paolo Guidi e via Dante, durante le festività sarà allestito un “punto spettacoli” che accoglierà musica e incontri. Si comincia sabato alle 15.30, con il meet&greet in compagnia di Luciano Spinelli, il diciassettenne milanese che sui social condivide la vita di tutti i giorni, ed è seguitissimo: oltre 982 mila follower su Instagram e 130 mila su Twitter, mentre il suo canale YouTube ha oltre 476 mila iscritti. Domenica 9 alla stessa ora, il secondo appuntamento con lo show musicale di Sergio Casabianca.

Il gruppo "Natale bussa alla tua porta" organizza anche quest’anno la raccolta e la distribuzione dei regali per i bambini: la 39^ edizione di un’iniziativa apprezzatissima e con un fine nobile. Da sabato 8 a domenica 23 dicembre i bambini possono imbucare le letterine (con nome, cognome e indirizzo del mittente) nella buchetta rossa davanti alla Gelateria Faro (via Perugia, 15). Da giovedì 20 a domenica 23 dicembre (ore 10-12 e 16-18) i genitori possono portare alla gelateria i regali che desiderano vengano consegnati a casa; insieme al regalo verrà consegnata una risposta personalizzata alla letterina. Lunedì 24 dicembre (dalle 15.00 alle 19.00) Babbo Natale e i suoi elfi consegneranno di casa in casa regali e le risposte alle letterine. Il ricavato dell’iniziativa (3 euro per ogni pacco consegnato) sarà impiegato per due adozioni a distanza in Bangladesh tramite l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.