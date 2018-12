Nel Montefeltro quattro serate dedicate ai legumi di San Sisto, ecco il programma

Eventi

Urbino

06 Dicembre 2018

Tornano le serate dedicate ai ‘Legumi Fuori Campo’, i ceci e le lenticchie di San Sisto in trasferta dall’entroterra al mare, proposti in menù completi, abbinati alla carne o al pesce, a prezzo promozionale.

L’iniziativa, promossa da Confesercenti, Consorzio Legumi di San Sisto, Compagnia del Montefeltro e Slow Food Urbino, si svolgerà dal 9 al 20 dicembre in 4 serate ospitate da altrettanti ristoranti della provincia che porteranno in tavola piatti realizzati con materie prime locali, accompagnati da olio e vini del territorio e pensati per valorizzare i legumi di San Sisto dall’antipasto al dolce.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, si arricchisce quest’anno di una collaborazione in più: quella con l’azienda agricola Melograno Pesaro di Gregorio Guerra specializzata nella produzione di piantine di melograno in talea di un anno. “Questa nuova collaborazione conferma la volontà di proseguire nella valorizzazione delle risorse locali –spiega il direttore provinciale Confesercenti Giorgio Bartolini- per promuovere tutta la filiera da chi produce, a chi vende, fino ai ristoranti che portano in tavola il prodotto finito. Sottolineo il rapporto qualità/prezzo dei nostri menù, che, oltre ad ottime materie prime, propongono vini e oli del territorio delle migliori cantine ed aziende agricole. Un patto di fiducia con i consumatori che si rinnova anche quest’anno, basato sulla professionalità e sulla qualità dell’offerta”.

“I legumi sono ormai riconosciuti come un alimento tra i più completi –aggiunge Risiero Severi del Consorzio Legumi di San Sisto- squisiti se abbinati alla carne o al pesce, ma ‘importanti’ a livello nutrizionale anche se presentati da soli. I menù di quest’anno, infatti, li propongono in ottime zuppe che possono essere benissimo considerate come piatti unici, serviti in crema con il pesce, come condimento della pasta fatta in casa, eccellente accompagnamento del classico cotechino ed anche come ingrediente principale del dessert. Sarà tutto da scoprire, inoltre, l’abbinamento con il melograno, uno dei frutti autunnali più portentosi, bello da vedere, ed anche molto natalizio da un punto di vista estetico, e buono da gustare perché fonte di numerosi benefici per la nostra salute, in grado di sposarsi perfettamente con il suo sapore acidulo, ai ceci e alle lenticchie di San Sisto”. Ogni serata sarà introdotta da Otello Renzi, gastronomo e sommelier, che illustrerà ai presenti le caratteristiche dei piatti, l’olio e i vini in abbinamento.



I menù dei ‘Legumi Fuori Campo’ saranno disponibili nei seguenti ristoranti (in tutte le serate la cena avrà inizio alle ore 20.30 – la prenotazione è obbligatoria):



Domenica 9 dicembre – ore 20.30

Osteria La Settima Fila – Pesaro (Via Nicola Sabbatini, 17 - tel. 0721.69104)

Hummus di ceci e cardo fritto

Maltagliati con ceci, vongole, cicoria in zuppetta di canocchie

Triglia al forno con lenticchie alle spezie

Torta di lenticchie e cioccolato

Caffè

Costo: 25 euro

Vini in abbinamento e Olio in tavola: Azienda Agricola Il Conventino



Mercoledì 12 dicembre – ore 20.30

Ristorante Bel Sit - Pesaro ( Str. Panoramica Adriatica, 161 – 0721.22764)

Zuppa di lenticchie e mazzancolle

Tagliolini con ceci e vongole

Trancio di spigola con crema di legumi

Mousse di miele e pinoli

Caffè

Costo: 30 euro

Vini in abbinamento: Azienda Agraria Guerrieri

Olio in tavola: Azienda Agricola Marcolini









Martedì 18 dicembre – ore 20.30

Ristorante Da Luisa – Serrungarina (Via Roma, 8 - tel. 0721.896120)

Antipasto della casa

Tagliatelle ai Fagioli

Maltagliati con Ceci di San Sisto e Pomodoro

Lenticchia di San Sisto e Cotechino

Faraona in Agrodolce con Pere e Rosmarino

Semifreddo al Cioccolato con salsa alla Pera Angelica

Caffè

Costo: 25 euro

Vini in abbinamento: Azienda Agraria Fiorini

Olio in tavola: Azienda Agricola Mosconi



Giovedì 20 dicembre - ore 20,30

Ristorante El Mascaron – Fermignano (Via Mazzini, 44 - tel. 0722.331683)

Vellutata di ceci varietà sultano con guanciale croccante e crostini di pane all'olio extravergine di oliva biologico

Medaglioni di cotechino con lenticchie rosse

Maltagliati giganti ambrati con ceci e pecorino di fossa

Spezzatino di capocollo con purea di ceci

Crostate

Costo: 25 euro

Vini in abbinamento: Cantina Cignano

Olio in tavola: Azienda Agricola Baldarelli/Palazzi