Diploma a Simoncelli, cerimonia all'Istituto Alberti: al Sic intitolata l'Aula Magna. In prima fila tanti piloti

Attualità

Rimini

| 08:00 - 06 Dicembre 2018

Mercoledì pomeriggio all'istituto Alberti di Rimini, con una cerimonia emozionante che ha dimostrato una volta di più come l'affetto per il il Sic resti ancora intatto, è stata intitolata l'aula magna a Marco Simoncelli. In prima fila numerosi piloti ed ex alunni (tra gli altri l'amico Mattia Pasini, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Matteo Ferrari, i freschi campioni italiani Massimo Roccoli ed Kevin Zannoni), docenti e amici di Marco. A poco più di sette anni da quel maledetto 23 ottobre 2011 in cui il campione di Coriano perse la vita, l’Istituto attraverso l'allora preside Giovanni Paolo Rossetti (“Da quando è successo quel fatto guardo le gare con un altro spirito”), ha consegnato il diploma di maturità del Sic (col voto di 81/100) al padre Paolo visibilmente commosso. Accanto al lui anche l'ex fidanzata Kate Fretti. E' stato proprio papà Paolo prendendo la parola a ricordare la promessa che il Sic fece a lui e mamma Rossella di affiancare con profitto lo studio alla appasione per la moto.

Ha fatto gli onori di casa la dirigente Alberta Fabbri, in platea presenti tra gli altri il sindaco di Coriano Domenica Spinelli, il vicepresidente della Provincia Mirco Muratori, l’assessore alla Scuola del Comune di Rimini Mattia Morolli e Andrea Albani, managing director del Misano World Circuit. Paolo Simoncelli ha anche annunciato commosso che il 20 gennaio a Coriano sarà inaugurato il centro su cui la Fondazione dedicata a Simoncelli è all'opera da anni invitando tutti a partecipare.