Calcio Promozione: Pietracuta, pari 0-0 con il Fratta Terme con poche emozioni

| 22:35 - 05 Dicembre 2018

FRATTA TERME: Ballestri, Bussi, Bendoni, Scantamburlo, Gardini, Rinaldini; Boccali, Leoni; Ancarani, Mancini, Andreoli.

In panchina: Altini, Briganti, Venturi, Tassani, Branchetti, Mazzotti, Chiarini, Urban. All. Prati.

PIETRACUTA: Leardini, Mularoni, Moretti, Tosi (21' Fabbri D.), Pavani, El Haloui; Golinucci, Gessaroli (71' Alessandrini); Fratti, Tani, Tomassini F.R. (81' Tomassini D.).

In panchina: Balducci, Giovanetti, Bernardi, Masini. All. Fregnani.

ARBITRO: Carlini di Cesena (Assistenti: Piscopo e Saygin di Bologna).





Nel recupero della 14esima giornata il Pietracuta non va oltre al pari per 0-0 con il Fratta Terme. I rossoblu al 5' si fanno vedere dalle parti di Ballestri con un'incursione di Tomassini, che arriva a tu per tu con il portiere e mette al centro, ma la difesa riesce a liberare con affanno. All'8' la risposta del Fratta Terme con Boccali che da posizione favorevole non trova la coordinazione vincente. La partita è equilibrata, ma regala pochissime emozioni. Nella ripresa portieri sostanzialmente inoperosi, prima parte più favorevole alla squadra locale, poi di nuovo il Pietracuta con il pallino del gioco, ma le occasioni latitano. Nel finale ci prova il giovane Davide Fabbri, all'86' bravo a inserirsi in area, ma il tiro viene deviato in angolo.