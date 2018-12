Gruppo Italian Exhibition Group non va più in Borsa: 'Mercati sfavorevoli'

Attualità

Rimini

| 19:25 - 05 Dicembre 2018

Italian Exhibition Group, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e Vicenza, annulla la quotazione in Borsa. Dopo che nei giorni scorsi era arrivato il via libera di Borsa Italiana e l'approvazione della Consob, la società ha deciso di ritirare il collocamento delle azioni finalizzato alla quotazione. La decisione presa, in accordo con gli azionisti venditori, Rimini Congressi e Salini Impregilo, è stata assunta "a causa della sfavorevole situazione del mercato azionario, domestico e internazionale, che non permette al momento di apprezzare compiutamente il valore di Ieg". La società precisa che i suoi fondamentali "rimangono solidi e continuerà il suo percorso di sviluppo valutando altre possibili leve strategiche coerenti con il suo andamento di crescita continua. Il piano industriale non subirà rallentamenti e modifiche". La quotazione in Borsa è sospesa, ma resta "uno degli obiettivi futuri della Società".