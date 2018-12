FOTO: inaugurata la 'nuova' Fattoria del Mare a Riccione

Attualità

Riccione

| 19:53 - 05 Dicembre 2018

Alla presenza del sindaco Renata Tosi, che ha tagliato il nastro (di don Giorgio Dell'Ospedale le benedizione di rito prima della cena), mercoledì sera a Riccione è stata inaugurata la rinnovata Fattoria del Mare, il più grande ristorante sul mare della Perla Verde. Riapre i battenti dopo uno stop di 15 mesi a seguito degli importanti lavori di ristrutturazione dell’intero immobile curati dagli architetti Monica Lepri e Moreno Simoncini dello studio di progettazione Lepri Architetti Associati, fortemente voluti dal compianto proprietario Serafino Villa. Dopo gli ultimi ritocchi il locale riaprirà ufficialmente al pubblico mercoledì 12 dicembre dalle ore 17.00 con una aperi-cena offerta a tutti i partecipanti.

La Fattoria del Mare, gestita con professionalità dalla famiglia Pioggia da vent'anni (600 coperti, ricchissimo menu che spazia dalla pizzeria alle specialità di pesce e di carne e della cucina romagnola), si è rinnovato nella struttura con migliorie nell'arredamento, ampliamento degli spazi, novità tecnologiche all'avanguardia che spaziano dal comfort acustico del locale alla climatizzazione, dal trattamento dell'aria degli ambienti all'attenzione verso l'architettura sostenibile mediante l'impiego di fonti rinnovabili (il 10 per cento del fabbisogno energetico viene prodotto dall'impianto fotovoltaico) e sistemi di recupero del calore prodotto. Fiore all'occhiello è il nuovissimo piano superiore dove l'utilizzo di ampie aperture, abbinato all'impiego di infissi dai profili performanti e a spessore ridotto, ha permesso di ottenere una splendida vista sul mare e il litorale. Questa sala è attrezzata anche per meeting, congressi e presentazioni. Durante la stagione estiva il locale offrirà ai clienti la grande terrazza coperta di 200 metri dalla quale sarà possibile volgere lo sguardo fino al suggestivo promontorio di Gabicce fino a Cesenatico.

“La Fattoria del Mare ha mezzo secolo di storia - racconta Davide Pioggia - negli anni è diventato una vera e propria istituzione di Riccione, amatissimo dai turisti che ritornano di anno in anno, ma anche dai riccionesi stessi che lo frequentano da intere generazioni. Oggi la mia famiglia, assieme ai proprietari dell'immobile, ha voluto fare un ulteriore salto di qualità per restare al passo con i tempi e offrire il massimo ai nostri clienti: un ambiente moderno sempre più confortevole, senza però rinunciare mai alla tradizione e allo stile informale che, assieme alla cucina, sono la vera forza del nostro locale”.

"Questa è un'opera d'arte - ha esclamato il siindaco Renata Tosi - una struttura innovativa, di prestigio per la città, che arricchisce l'offerta turistica: da un lato si mantiene la grande tradizione romagnola e dall'altro si crea un contenitore nuovo e bello. C'è insomma un arricchimento anche del pubblico. Il valore aggiunto è che la Fattoria del Mare insiste su una zona da anni un po' ferma e che per noi è motivo di grande attenzione con progetti e investimenti già in cantiere".

Già aperte intanto le prenotazioni per la tradizionale grande Festa di Capodanno della Fattoria del Mare, con ricco cenone e DJ set.





In audio il sindaco di Riccione Renata Tosi e il titolare del locale Davide Pioggia