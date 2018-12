Ciclismo, tanta attesa per la nuova Granfondo Strade Bianche di Romagna

Sport

| 17:56 - 05 Dicembre 2018

Si aprono mercoledì 5 dicembre, le iscrizioni alla Granfondo Strade Bianche di Romagna, inedito e suggestivo appuntamento amatoriale in programma domenica 24 marzo 2019 a Mordano (Bo). Un nuovo intrigante obiettivo da segnare in rosso sul calendario anche per i numerosi ciclisti amatori riminesi, pronti ad affrontare nuove sfide a primavera dopo la pausa invernale. I primi 300 iscritti potranno assicurarsi il pacco gara con una quota di partecipazione agevolata eccezionalmente a 35€.

Il ricavato delle iscrizioni alla Granfondo andrà a supporto dell’attività agonistica dei giovani talenti del ciclismo internazionale. L’incasso rappresenterà infatti un contributo all’organizzazione della omonima gara per Elite e Under 23 «Strade Bianche di Romagna», una delle più caratteristiche e impegnative prove del calendario dilettantistico italiano, che si svolgerà sullo stesso percorso nella giornata precedente (sabato 23 marzo 2019). A vincere l’ultima edizione in solitaria è stato il campione sudafricano Under 23 Stefan De Bod.

Sono due i percorsi della gara amatoriale Granfondo Strade Bianche di Romagna: il percorso lungo di 139 km presenta 17 settori di strada bianca e ricalca fedelmente le difficoltà affrontare da Elite e Under 23; il «medio» di 84 km comprende 9 settori di strada bianca. Due anche i percorsi cicloturistici: 84 km (con 9 settori di strada bianca) o 56 km (5 settori).

Apertura griglie alle ore 7.30; partenza unica per bici da corsa (percorso lungo e medio) alle ore 8.30; partenza unica per bici Gravel (percorso lungo e medio) alle ore 9.00.

A organizzare l’atteso week-end agonistico delle Strade Bianche di Romagna è la Nuova Ciclistica Placci 2013, gruppo sportivo che ha maturato un grande know-how organizzativo rilanciando il Giro d’Italia Under 23. La più importante corsa a tappe per Under 23, in calendario anche nel 2019 dal 13 al 23 giugno, consente ai migliori talenti italiani tra i 19 e i 22 anni di confrontarsi ad altissimo livello con i più forti coetanei del ciclismo mondiale.

Tutte le informazioni su come iscriversi alla Granfondo Strade Bianche di Romagna e sul regolamento sono disponibili sul sito internet www.stradebianchediromagna.it.

Link diretto per iscriversi alla Granfondo Strade Bianche di Romagna sul portale Winning Time