Spettacoli per bambini, veglione e Dj: Riccione Alba pronta per il capodanno

Eventi

Riccione

| 17:39 - 05 Dicembre 2018

Un ultimo giorno dell’anno non solo vivace ma dedicato un po’ a tutte le età quello organizzato dall’ Associazione Alba, che dopo un’eclettica programmazione estiva anche alle basse temperature vuole riportare l’attenzione su un quartiere che ci tiene a restare co-protagonista rispetto alle ricche proposte che la città allestisce, non solo per i riccionesi ma anche per i turisti che in occasione delle Festività scelgono di trascorrere a Riccione qualche giorno di vacanza. Con “Ice Circus” e il suo Euro Errani Show, lunedì 31 dicembre si parte dalle 15,30, negl’ormai suoi frequentatissimi giardini (nell’incrocio tra il viale Dante e il Verdi), con uno spettacolo tutto dedicato ai bambini, e che tra mangiafuoco e maghi, giocoleria e golosità regalerà loro un divertimento assicurato. Ma la grande festa, alla quale potranno partecipare anche le famiglie intere, sarà soprattutto di sera, quando dalle ore 23 con “Calderone 2019” verrà messo in scena un veglione in quello che era un tempo il Calderone, diventato poi Valentino, Pepenero e recentemente Nikka, sul piazzale Azzarita a pochi metri dai giardini; originale omaggio ad un locale mitico che intrattenne, tra boccali di birra e danze sfrenate, il gran numero di turisti anche stranieri che negli anni 60-80 affollavano gli hotel. Special guests saranno i “JBees” - Live Band '70/'80/'90 - ed a seguire Max Monti, storico Dj delle notti della riviera; e al piano superiore un Privé vista mare con la musica Tech House e Deep House di Davide Ruberto Aka FortySeven, Filippo Amati e MAS Daniele Manucci. Una festa di Capodanno che per una precisa scelta non prevede il cenone: “Non abbiamo pensato, in sintonia con i gestori del locale, di organizzarne uno al suo interno – spiega Daniele Tommasini presidente dell’associazione -, perché riteniamo che ognuno debba fare il proprio mestiere; abbiamo quindi concordato convenzioni speciali con i migliori hotel e ristoranti della zona, che avranno così la possibilità di proporre i loro menu di Capodanno e di regalare un buono sconto ai propri clienti da utilizzare subito dopo per la speciale serata che ci traghetterà, ballando, nel 2019”.