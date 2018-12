Baseball, i Pirati ingaggiano il lanciatore Habeck ex Tommasin Padova: ha passaporto francese

Sport

Rimini

| 17:36 - 05 Dicembre 2018

E' il lanciatore franco-canadese ex Tommasin Padova Marc-Andrè Habeck (11/12/1993) ad aprire la campagna acquisti neroarancio in vista della prossima stagione 2019. Habeck è un pitcher destro nato a Winnipeg (Canada) ma in possesso del passaporto francese, che gli ha permesso di giocare in Europa nel massimo campionato francese con la casacca dei Rouen Huskies ed anche tra le fila della Nazionale transalpina.

Nella scorsa stagione 2018, il neo acquisto dei Pirati (foto Bassani) ha disputato la sua prima annata italiana nel Tommasin Padova guidato dal manager italo-americano Sandillo. Nella formazione patavina è stato impiegato in ben 14 occasioni (13 partenze) dove ha ottenuto 4 vittorie a fronte di 7 sconfitte in 73.1 riprese lanciate impreziosite da 90 strike-out messi a segno (più una salvezza).