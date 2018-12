Kart, danno e beffa: Direzione Gara punisce il riminese Nicola Bartolini

Sport

Rimini

| 16:30 - 05 Dicembre 2018

Nicola Bartolini, giovane driver romagnolo, dopo aver disputato l'importante Campionato Italiano KZ2 ha deciso di partecipare al Campionato Italiano per Squadre Regionali disputando la sua ultima gara dell’anno.

" Quest'anno é stato ricco di novità e di esperienze. Per me é stata una grandissima soddisfazione partecipare al Campionato Italiano per Squadre Regionali. Sono purtroppo partito con una brutta qualifica in cui mi sono trovato 17esimo. Per fortuna in Gara 1 grazie ad un'ottima partenza ho recuperato e mi sono posizionato in ottava piazza. Purtroppo però, un commissario di gara ha definito un mio sorpasso pericoloso con addirittura un contatto che non c'è mai stato e nonostante non si fosse verificato, non ci fosse nessun graffio nelle carene e nessuna protesta dei piloti che ho sorpassato, la direzione ha comunque scelto di punirmi con cinque secondi di penalità che compromettendo la gara e facendomi concludere dodicesimo.

In Gara 2 sono partito tredicesimo e con una super partenza sono sfilato inizialmente settimo per poi concludere decimo assoluto e portando punti insieme ai miei compagni di squadra, affinché L'Emilia Romagna potesse trionfare sul terzo gradino del podio.

Ringrazio Fabio Migani e Celli Mauro per il super telaio che mi hanno fornito ed il mio meccanico per il lavoro svolto e per averci fatto avere un motore davvero prestante.