Proposta accolta: intitolare al Poeta Ezra Pound l'area verde di Castel Sismondo

| 16:13 - 05 Dicembre 2018

Nella Commissione Consiliare di mercoledì mattina con l’esame della Commissione Consultiva Toponomastica di aree da denominare, approvate all’unanimità, Gioenzo Renzi ha rinnovato la sua proposta, del 2015, di intitolare al Poeta Ezra Pound l'area verde di Castel Sismondo. Una proposta accolta: l'intitolazione sarà portata in Giunta dall'Assessore Montini, con la condivisione trasversale dei consiglieri.

"Ritengo sia un atto di riconoscenza della città verso Ezra Pound per il suo profondo rapporto culturale ed affettivo con Rimini quale ammiratore e studioso di Sigismondo Malatesta", spiega il Consigliere Renzi. In particolare, Pound venne a Rimini, la prima volta, il 15 Maggio 1922 per approfondire la conoscenza storica di Sigismondo Malatesta, signore, condottiero e mecenate. Rimase folgorato dal Tempio Malatestiano, ammirando la compenetrazione tra l’estetica cristiana e pagana. Tornò a Rimini il 23 marzo 1923 per ulteriori ricerche bibliografiche sulla figura di Sigismondo Malatesta, le imprese militari, la vita di corte, gli amori, i complotti, i trionfi, le sconfitte, che diventeranno i riferimenti per i quattro Canti Malatestiani, l’VIII°,IX°,X°,XI°, dedicati al condottiero riminese.