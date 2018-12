Crollo dei passeggeri del trasporto pubblico locale. A Rimini registrato un calo del 3,2%

Attualità

Rimini

| 16:05 - 05 Dicembre 2018

A Rimini dal 2012 al 2016 i passeggeri del trasporto pubblico locale hanno fatto registrare un calo del 3,2%. Un dato in contromisura rispetto alla regione Emilia Romagna che, eccezion fatta per Forlì-Cesena (-2%) e Rimini, evidenzia una crescita. A guidare la graduatoria è Modena con il +29,2% davanti a Bologna (+16,2%) e Piacenza (+13,2%). E' quanto emerge da un'elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Istat secondo cui a livello nazionale, nello stesso lasso di tempo, si è registrato un calo del 4% dei passeggeri nei comuni capoluogo di provincia, passati da 3.513,47 milioni nel 2012 a 3.373,65 milioni nel 2016. In Emilia Romagna invece c'è un aumento dell'11,6%, da 187,56 a 209,27 milioni.