Athletic Thai Gym di Rimini, grande riconoscimento dalla Wtka: è il miglior team del 2018

Attualità

Rimini

| 15:58 - 05 Dicembre 2018

Una grande soddisfazione per la palestra Athletic Thai Gym di Rimini che ha ricevuto il premio nazionale di "Best Team" per l'anno 2018 dalla federazione di sport da combattimento Wtka. L'attività considerata dalla federazione non si è limitata a quella svolta dai ring da parte dei singoli atleti, ma comprende ben cinque diverse realtà negli sport da combattimento





L’ATHLETIC FIGHT ACADEMY è un vero e proprio centro di preparazione atletica che molti atleti professionisti di fama mondiale e non, prendono spesso come riferimento per programmare e gestire al meglio il proprio percorso sportivo.

L’accademia prevede la gestione della preparazione tecnica, fisica, mentale e nutrizionale dell’atleta.





Il TEAM PRO-FIGHTING EVOLUTION, capitanato dai pluri campioni mondiali di sport da combattimento Davide Carli e Fabio Corelli è noto per la propria immagine leggendaria di sana competizione. Il team ha alle spalle una storia di campioni che hanno contribuito a fissare le radici degli sport da combattimento in Italia, rendendo così la nazione molto competitiva a livello internazionale (infatti l’Italia ha acquisito ben oltre 30 titoli mondiali).





FISIOKINETIC rappresenta un centro di recupero funzionale, utile a qualsiasi atleta in caso di infortunio. Il corpo umano è sì una macchina capace di correre veloce e andare lontano, ma non è esente da guasti o incidenti. Lo sport infatti deve essere considerato a 360° per poter garantire una longeva carriera ai fighters. Quindi il lavoro in prevenzione coordinato e descritto nei programmi sportivi dei vari atleti, ha permesso agli stessi di protrarre la propria carriera per lunghi periodi. Allo stesso modo il recupero motorio ben organizzato consente all’atleta di tornare in campo in tempi brevi, riducendo così al minimo il periodo di inattività.





ATHLETIC THAI GYM ORGANAIZER, nelle vesti di Davide Carli e Fabio Corelli, ha organizzato continuamente per oltre due decenni, eventi di calibro mondiale e campionati con migliaia di iscritti, dando così un contributo importante allo sport nazionale e internazionale. Infatti i numerosi atleti che hanno partecipato alle innumerevoli gare organizzate dall’Athletic Thai Gym Organaizer, hanno avuto la possibilità di misurarsi e crescere professionalmente.





ATHLETIC THAI GYM SCIENTIFIC PUBLICATIONS comprende il ramo che da anni si dedica con successo alla divulgazione delle nozioni scientifiche attraverso convegni e pubblicazioni di alto spessore scientifico.

L’equipe professionale dell’ Athletic Thai Gym, coordinata da Davide Carli, in collaborazione con diverse università, federazioni sportive e stimati professionisti, ha dato vita a diverse pubblicazioni che trattano la materia della preparazione fisica, nutrizione, traumatologia sportiva e l’interessante aspetto psicologico.

Il connubio sport/scienza è quindi la ciliegina sulla torta di un’immagine di alta professionalità che viene trasmessa direttamente alla popolazione sportiva.





“Grazie a questo particolare organigramma – racconta Davide Carli – siamo riusciti a raggiungere risultati strepitosi (abbiamo ottenuto bel 32 titolo mondiali) che non riguardano solo il singolo atleta, ma una squadra di agonisti seguiti a 360 gradi. Quindi viene curata tutta la parte relativa alla performance tecnica e fisica, ma non solo…

Inoltre io e Fabio Corelli seguiamo anche la gestione manageriale, utilissima per una buona carriera dell’atleta. Per fare tutto ciò nel migliore dei modi molte volte dobbiamo organizzare anche diverse manifestazioni importanti molto ravvicinate l’una dall’altra.

Non solo, – continua Davide Carli – per avvalorarsi di tecniche riguardanti la preparazione fisica e il recupero funzionale sempre più innovative, bisogna collaborare con i migliori. Infatti i risultati ottenuti dalla palestra Athletic Thai Gym

sono il frutto di un meticoloso lavoro di squadra con diverse Università e figure professionali: Dott. Giuseppe Porcellini; Dott. Riccardo Luchetti; Dott. Carlo Alberto Augusti; Dott. Fabrizio Campi; Dott. Pier Paolo Canè; Silvia Digiacomo fisioterapista; Emilio Troiano Master Trainer WTA; Luca Belli nutrizionista; Diego Palazzini nutrizionista; Daniele Trevisani mental coaching; Max Damioli mental coaching; Ruggiero dell'Aquila; ecc.”





L’ATHLETIC FIGHT ACADEMY e TEAM PRO-FIGHTING EVOLUTION

Davide Carli e Fabio Corelli, sia nelle vesti di atleti che di allenatori, hanno contribuito a fissare le radici degli sport da combattimento in Italia. Infatti il doppio ruolo che hanno sempre rivestito, non solo gli ha permesso di confermarsi come atleti, ma hanno anche preparato una squadra di atleti che si è distinta in tutto il mondo ottenendo risultati strepitosi che hanno contribuito a portare in Italia ben 32 titoli mondiali divisi nelle discipline di pugilato, full contact, kick-thai boxe, free fight, MMA.







UOMINI

Davide Carli: medaglia di bronzo ai campionati mondiali di kung fu 1991 (Taipei), vincitore Golden Dragon mondiale 1993 (cat. PRO), campione europeo di thai boxe WKA 1993; campione mondiale di thai boxe WPKA 1997; campione mondiale di kick boxing WKA 1998; campione mondiale di Free fight IFO 1999 Fabio Corelli: Vincitore Golden Dragon 1992-1993-1994-2000; Titolo europeo Muay Thai WKN 1998; Titolo mondiale Muay Thai ISKA 1999; Titolo mondiale K1 WPKC 2003 Andrea Ronchi: campione mondiale di kick boxing WPKC 1999; WKA 2000, 2001, 2002, 2003; campione mondiale di kick boxing WPKL 2003; campione mondiale thai boxe WPKC 2001 Ivan Naccari: campione mondiale K1 WPKF 2017, campione intercontinentale K1 WPKF 2018, campione italiano K1 WFMC 2016 Bruno Franchi: campione mondiale K1 WAKO 2008; Titolo italiano K1 2006 Roberto Fonti: campione mondiale thai boxe WPKC 1999 Andrea Liberati: campione mondiale full contact WPKC 2000 Cristian Valli: campione europeo thai boxe WPKC 1997-1998-1999 Ivan Polverini: campione intercontinentale di kick boxing WPKC 1998-1999 Alessandro Ramazzotti: campione intercontinentale K1 WAKO PRO 2014 Max Tordi: campione europeo thai boxe WPKC 2000 Sergio Vintonovic: vincitore campionato mondiale thai boxe KOMBAT LEAGUE 2010; campione italiano thai boxe KOMBAT LEAGUE 2010 Michele Sanchi: campione italiano K1 IAKSA 2002 Angelo Blasi: campione italiano K1 FIKB 2010-2011-2012 Paolini Alessandro: campione italiano thai boxe IAKSA 1996 Francesco Fazi: campione italiano kick boxing FENASCO 2001 Ario Guerra: campione italiano K1 WKA 2017 Pari Gabriele: campione italiano VALE TUDO IASKA 1998 Luca Migani: atleta professionista Ragni Raffaello: sparring ufficiale di tutti i campioni Tot 19 mondiali





DONNE

Simona Galassi: campionessa mondiale pugilato WBC 2008-2009-2010; campionessa mondiale pugilato IBF 2011-2012; campionessa europea EBU 2007-2013; titolo europeo pugilato dilettanti 2003-2004-2005; vincitrice campionato Unione Europea 2006; vincitrice campionato mondiale 2001-2002-2005; campionessa europea full contact 1998; campionessa europea kick boxing WPKC 1999-2000; campionessa mondiale thai boxe WPKC 2000 Annalisa Bucci: Titolo intercontinentale WMTI Muay thai 2009; Titolo europeo WAKO PRO K1 2012; Titolo europeo EUMMA MMA 2014; Titolo mondiale ISKA full contact 2013, Titolo europeo WTKA Muay thai 2015; Titolo europeo WTKA di K1 2018. Stella Bartoletti: campionessa europea K1 WTKA 2017; campionessa italiana a squadre di pugilato FPI 2015 Luana Lorenzoni: Titolo mondiale Sandà IMAF 2016 Valentina Leardini: campionessa italiana a squadre di pugilato FPI 2015 Cecilia Para: campionessa italiana Kick Boxing 1994 IAKSA Elena Avossa: campionessa italiana Kick Boxing 1999 IAKSA Elisa Semprini: campionessa italiana Kick Boxing 2000 IAKSA Elena Celli: campionessa italiana Kick Boxing 2000 IAKSA Tot 13 mondiali