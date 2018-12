Borgo Marina al setaccio, controlli a raffica: trovati numerosi pregiudicati e droga

Attualità

Rimini

| 15:55 - 05 Dicembre 2018

Intensi controlli della Polizia nelle giornata di lunedì e martedì, con particolare attenzione per la zona di Borgo Marina. In campo sono scesi l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini e il Reparto Prevenzione Crimine di Bologna. L’attività, anche grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini residenti, ha permesso di controllare diversi esercizi commerciali dove, tra i presenti, sono stati identificati numerosi pregiudicati, tra i quali un uomo di origine romena trovato in possesso di sostanza stupefacente e per questo segnalato alle competenti autorità. In un bar sono state rilevate delle infrazioni: la mancanza dell'alcol test e violazioni sull'impatto acustico. Nei confronti di un altro locale sono partite verifiche sulle autorizzazioni. I pubblici esercizi controllati, all'interno dei quali sono stati trovati dei pregiudicati, saranno monitorati e a rischio chiusura. Nel corso delle attività sono stati controllati 150 veicoli e 400 persone, tre i denunciati: due minorenni per furto aggravato in concorso e un 25enne del Mali per aver fornito false attestazioni sull'identità personale.