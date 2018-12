Sorpreso a scassinare i distributori automatici di caffè alla Darsena: arrestato

Cronaca

Rimini

| 15:47 - 05 Dicembre 2018

Il distributore del caffè scassinato in zona Darsena a Rimini, in viale Ortigaria. Uno dei due responsabili è stato però arrestato per furto aggravato: è un 48enne ucraino, fermato nella prima serata di martedì dalla Squadra Volanti di Rimini, chiamata da un vigilante, che aveva notato movimenti sospetti nello spazio in cui si trovano i distributori automatici. L'uomo nelle tasche aveva delle monete, il bottino del furto appena consumato. Era stato già denunciato per ricettazione di una bicicletta risultata rubata e trovata in suo possesso. Ai suoi polsi sono scattate così le manette. Foto di repertorio.