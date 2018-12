Nuovi asfalti per miglior deflusso della pioggia a Cattolica, i lavori nelle vie Po ed Allende

Attualità

Cattolica

| 13:42 - 05 Dicembre 2018

A Cattolica si va verso il completamento dei cantieri del primo lotto attuativo dell'Accordo Quadro. In particolare sono state già riasfaltate le vie Zara e Trieste e Via Mentana. Completati gli interventi anche in via Oriolo dove oltre al nuovo asfalto si si è intervenuti sulle caditoie per garantire un miglior deflusso delle acque piovane. Si lavora attualmente nelle vie Po e via Allende. Nella prima, oltre a rifare l’intero manto stradale, si è proceduto all’abbattimento di diversi alberi che verranno sostituiti con nuove essenze arboree più idonee al contesto urbano (per dimensioni e caratteristiche agronomiche). Nel contesto di un piano di rigenerazione vegetativa, l'operazione avverrà nel rispetto dei principi compensativi con particolare riferimento al bilanciamento della CO2. Per via Allende si sta procedendo alla fresatura ed asfaltatura del sedime stradale. Entro la prossima settimana i lavori saranno completati, compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale (condizioni metereologiche permettendo).





Gli interventi hanno preso avvio nelle scorse settimane dalle aree centrali cittadine, per garantire la fruibilità delle zone turistiche dai primi giorni di dicembre. Le opere che si concluderanno in questi giorni fanno parte di un primo stralcio di lavori che costituiscono solo l'avvio di una lunga serie di interventi che coinvolgeranno un significativo numero di strade della città, che saranno oggetto di manutenzione e riqualificazione così come previsto nel programma triennale delle opere pubbliche dell'Amministrazione. I lavori sono svolti dall’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) aggiudicataria dell’Accordo Quadro per le manutenzioni della viabilità cittadina composta dalle ditte “CBR” e “Pesaresi”. Il complesso degli interventi ha previsto una prima fase di coordinamento con gli enti competenti dei sottoservizi, Hera ed Enel, per evitare inutili sovrapposizioni o interferenze nei cantieri.





IL COMMENTO DEL SINDACO. “Abbiamo un buon sentore generale che arriva dalla nostra comunità. Stiamo dando risposte concrete – commenta soddisfatto il Sindaco Mariano Gennari – e la riqualificazione viene percepita dalla cittadinanza. Sono già numerose le vie riasfaltate prima del Natale, si procede spediti secondo il cronoprogramma previsto dai tecnici e siamo sicuri che prima della stagione estiva la situazione viaria sarà totalmente migliorata. Sono ulteriori tasselli che seguono gli interventi al sistema fognario, di Viale Bovio, degli ultimi lavori di riqualificazione dell'intera via Irma Bandiera e via Emilia, e del rifacimento della segnaletica orizzontale in varie zone della città”.